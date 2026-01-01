Ave Maria и шедевры

Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа

На территории бывшего католического кладбища на Выборгской стороне расположен уникальный храм Посещения Пресвятой Девы Марией Елизаветы, спроектированный выдающимся архитектором Николаем Бенуа. Здесь, в уединенном уголке Петербурга, где нет шумных толп туристов, пройдет серия концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа». Лучшие органисты представят произведения таких композиторов, как П. Брун, Дж. Фрескобальди, Д. Букстехуде и И. С. Бах.

Перед каждым концертом настоятель храма проведет экскурсию по церкви и крипте, где покоится семья Бенуа. Это дает возможность глубже понять историю архитектуры и духовного наследия Петербурга.

Архитектурный шедевр

Храм, построенный в неороманском стиле в период с 1856 по 1859 годы, стал домом для многих известных петербуржцев-католиков. В 1877-1879 годах по просьбе прихода Бенуа добавил к ансамблю колокольню, что расстроило архитектора, так как это нарушило изначальную гармонию. В советский период кладбище было уничтожено, а церковь закрыта. В начале XXI века храм был возвращен верующим.

Король инструментов

Орган, иногда называемый «королём инструментов», обладает величественным звучанием и разнообразным репертуаром. Исполняемая на нем музыка переносит слушателей в мир звуков, созданных великими мастерами прошлого. За органом будет выступать лауреат международных конкурсов Александра Веткина, которая наполнит собор величественными произведениями, такими как бессмертная Ave Maria.

Программа концерта

Зрителей ждет программа, в которую входят:

П. Брун (1611–1679) — Tiento sobre la letania della Virgen

Дж. Фрескобальди (1583–1643) — Messa della Madonna

Д. Букстехуде (1637–1707) — Магнификат в девятом тоне BuxWV 205

Дж. Фрескобальди — Ave Maria Stella

И. С. Бах (1685–1750) / Ш. Гуно (1818–1893) — Ave Maria

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут, без антракта. Концерт подходит для аудитории старше 6 лет. Обратите внимание, что доступны билеты двух категорий — с экскурсией и без экскурсии. Начало экскурсии будет после концерта!