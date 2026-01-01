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Авдей Флюгарин, или Commedia Dell’arte из истории российской журналистики
Киноафиша Авдей Флюгарин, или Commedia Dell’arte из истории российской журналистики

Спектакль Авдей Флюгарин, или Commedia Dell’arte из истории российской журналистики

Постановка
Молодежный театр на Фонтанке 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Комедия масок в Молодежном театре на Фонтанке

«Авдей Флюгарин» — комедия масок, посвящённая Фаддею Булгарину, российскому журналисту и газетному магнату XIX века. В спектакле Молодежного театра на Фонтанке Сергей Барковский ярко и иронично воплощает разные образы Булгарина, используя приёмы commedia dell’arte.

Персонаж и история

Фаддей Булгарин, упоминаемый в эпиграммах А.С. Пушкина под прозвищем «Авдей Флюгарин», был фигурантом ярких и противоречивых историй. Он был первым русским профессиональным журналистом, издателем самой многотиражной газеты «Северная пчела» и осведомителем III-го Отделения. Его доносы и наветы привели к запрету множества изданий и разрушению многих жизней. Однако сам Булгарин оказался в положении унизительной зависимости и несвободы.

Комедийный подход

Спектакль представляет собой комедию масок, в которой Сергей Барковский мастерски перевоплощается в разные образы Булгарина. Это произведение служит своеобразным «кривым зеркалом» для Пушкина, раскрывая многогранность и противоречивость персонажа через комедийные приёмы и иронию.

Показ и восприятие

Постановка предлагает зрителям глубокое и остроумное погружение в историю российской журналистики и сатиру на её яркие фигуры. Спектакль будет интересен тем, кто ценит театральное искусство, иронический взгляд на историю и умение актёра быстро менять образы.

Приглашаем вас на спектакль, который не только развеселит, но и заставит задуматься о сложных аспектах человеческой природы и журналистики.

Режиссер
Андрей Андреев
В ролях
Сергей Барковский
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Купить билет на спектакль Авдей Флюгарин, или Commedia Dell’arte из истории российской журналистики

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В других городах
Сентябрь
9 сентября среда
19:00
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
от 1000 ₽

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