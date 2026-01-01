Спектакль Авдей Флюгарин, или Commedia Dell’arte из истории российской журналистики

Комедия масок в Молодежном театре на Фонтанке

«Авдей Флюгарин» — комедия масок, посвящённая Фаддею Булгарину, российскому журналисту и газетному магнату XIX века. В спектакле Молодежного театра на Фонтанке Сергей Барковский ярко и иронично воплощает разные образы Булгарина, используя приёмы commedia dell’arte.

Персонаж и история

Фаддей Булгарин, упоминаемый в эпиграммах А.С. Пушкина под прозвищем «Авдей Флюгарин», был фигурантом ярких и противоречивых историй. Он был первым русским профессиональным журналистом, издателем самой многотиражной газеты «Северная пчела» и осведомителем III-го Отделения. Его доносы и наветы привели к запрету множества изданий и разрушению многих жизней. Однако сам Булгарин оказался в положении унизительной зависимости и несвободы.

Комедийный подход

Спектакль представляет собой комедию масок, в которой Сергей Барковский мастерски перевоплощается в разные образы Булгарина. Это произведение служит своеобразным «кривым зеркалом» для Пушкина, раскрывая многогранность и противоречивость персонажа через комедийные приёмы и иронию.

Показ и восприятие

Постановка предлагает зрителям глубокое и остроумное погружение в историю российской журналистики и сатиру на её яркие фигуры. Спектакль будет интересен тем, кто ценит театральное искусство, иронический взгляд на историю и умение актёра быстро менять образы.

Приглашаем вас на спектакль, который не только развеселит, но и заставит задуматься о сложных аспектах человеческой природы и журналистики.