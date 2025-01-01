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Аватар. Стихия Льда
Билеты от 1500₽
Киноафиша Аватар. Стихия Льда

Спектакль Аватар. Стихия Льда

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Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Ледовое шоу с акробатическими номерами и эффектными трюками для всей семьи

Таинственный мир приоткрывает завесу. Представляем вам новое ледовое шоу «Аватар. Стихия льда» — необыкновенную постановку в цирковом жанре, которая поражает своей красотой и артистичностью исполнения.

Таланты на льду

Мастера спорта, победители и призёры России по фигурному катанию, а также русский театр на льду «Color-Ice» объединили свои таланты в фееричном спектакле. Это шоу не оставит равнодушной даже самую искушённую аудиторию.

Захватывающая история

На ваших глазах развернётся фантастическая завораживающая история, воплощённая в выразительных образах и красочных костюмах. Каждое движение артистов — это слияние искусства и спорта, которое создает уникальную атмосферу.

Незабываемые эмоции

Захватывающие акробатические номера и эффектные трюки подарят незабываемые эмоции каждому зрителю. Это шоу станет отличной возможностью провести время с близкими и насладиться поистине уникальным зрелищем.

Семейный просмотр

Программа шоу «Аватар. Стихия льда» предназначена для семейного просмотра. Не упустите шанс стать частью этого ледяного приключения!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 декабря
ЦСКА Арена Москва, Автозаводская, 23а
13:00 от 1500 ₽ 17:00 от 1500 ₽

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