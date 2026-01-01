Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии

Музыкальное шоу «Аватар» в Планетарии

Amadeus Concerts приглашает вас в незабываемое путешествие на планету Пандора из знаменитого фильма «Аватар». На огромном проекционном куполе Планетария вы сможете насладиться бескрайними космическими пейзажами и удивительной флорой и фауной вселенной Джеймса Кэмерона.

Музыка, которая погружает

Главным акцентом концерта станет музыка Джеймса Хорнера, исполняемая ведущими музыкантами из Петербурга и других городов страны. Это не просто концерт, а музыкальное шоу с эффектом погружения, во время которого зрители станут настоящими космическими путешественниками.

Аудиовизуальный опыт

Уникальные аранжировки и эффектные световые решения создадут единое аудиовизуальное целое с тематической полнокупольной графикой, захватывающей дух. Прослушивание музыки станет космической медитацией. Видеопроекции в формате до 8К были подготовлены большой командой дизайнеров, монтажёров и режиссёров специально для этого шоу.

Неповторимое прочтение

Зрители увидят не реплику фильма, а отдельное его прочтение, сохраняя оригинальную атмосферу, но воспринимая музыку к фильму по-особенному.

Музыкальный состав

В концерте участвуют: струнный ансамбль «Амадеус», орган, рояль, клавишные, флейта и перкуссия. Продолжительность концерта составляет 1 час без антракта.

Не упустите возможность встретиться в самом космическом месте нашего города!