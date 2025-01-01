Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии

Музыка Вселенной: Концерт по мотивам «Аватара» в Планетарии

Уникальное шоу от Amadeus Concerts приглашает зрителей погрузиться в волшебный мир планеты Пандора, вдохновлённой знаменитым фильмом «Аватар» Джеймса Кэмерона. На огромном проекционном куполе Планетария вас ждут невероятные космические пейзажи и удивительная флора и фауна.

Музыка, которая захватывает дух

Основная изюминка концерта — музыка композитора Джеймса Хорнера, которую исполнят лучшие музыканты Санкт-Петербурга и всей страны. Это не просто концерт — это целое музыкальное шоу с эффектом погружения, где каждый зритель сможет ощутить себя космическим путешественником.

Аудиовизуальное путешествие

Уникальные аранжировки и впечатляющие световые решения создают гармоничный аудиовизуальный опыт. Тематическая полнокупольная графика, сопровождающая шоу, приведёт вас в состояние космической медитации. Видеопроекции в формате до 8К были разработаны специально для этого мероприятия командой профессиональных дизайнеров и режиссёров.

Новый взгляд на знакомую музыку

Стоит отметить, что данное представление не является простым повторением фильма, а представляет собой отдельное его прочтение. Здесь сохраняется оригинальная атмосфера, но зритель увидит и услышит музыку к фильму совершенно иначе.

Подробности концерта

Концерт пройдёт в самом космическом месте города, а продолжительность мероприятия составит 1 час без антракта. Музыкальный состав включает струнный ансамбль «Амадеус», орган, рояль, клавишные, флейту и перкуссию.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого космического путешествия!