Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии
Билеты от 4000₽
Киноафиша Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии

Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии

6+
Возраст 6+
Билеты от 4000₽

О концерте/спектакле

Музыка Вселенной: Концерт по мотивам «Аватара» в Планетарии

Уникальное шоу от Amadeus Concerts приглашает зрителей погрузиться в волшебный мир планеты Пандора, вдохновлённой знаменитым фильмом «Аватар» Джеймса Кэмерона. На огромном проекционном куполе Планетария вас ждут невероятные космические пейзажи и удивительная флора и фауна.

Музыка, которая захватывает дух

Основная изюминка концерта — музыка композитора Джеймса Хорнера, которую исполнят лучшие музыканты Санкт-Петербурга и всей страны. Это не просто концерт — это целое музыкальное шоу с эффектом погружения, где каждый зритель сможет ощутить себя космическим путешественником.

Аудиовизуальное путешествие

Уникальные аранжировки и впечатляющие световые решения создают гармоничный аудиовизуальный опыт. Тематическая полнокупольная графика, сопровождающая шоу, приведёт вас в состояние космической медитации. Видеопроекции в формате до 8К были разработаны специально для этого мероприятия командой профессиональных дизайнеров и режиссёров.

Новый взгляд на знакомую музыку

Стоит отметить, что данное представление не является простым повторением фильма, а представляет собой отдельное его прочтение. Здесь сохраняется оригинальная атмосфера, но зритель увидит и услышит музыку к фильму совершенно иначе.

Подробности концерта

Концерт пройдёт в самом космическом месте города, а продолжительность мероприятия составит 1 час без антракта. Музыкальный состав включает струнный ансамбль «Амадеус», орган, рояль, клавишные, флейту и перкуссию.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого космического путешествия!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
20:00 от 4000 ₽

Фотографии

Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии

В ближайшие дни

Наше любимое кино
6+
Живая музыка
Наше любимое кино
25 октября в 14:00 Северный речной вокзал
от 2000 ₽
Симфонические хиты. Пираты Карибского моря, Интерстеллар, Темный рыцарь, Титаник
12+
Джаз Неоклассика
Симфонические хиты. Пираты Карибского моря, Интерстеллар, Темный рыцарь, Титаник
16 августа в 15:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 1000 ₽
Дельфин
16+
Инди
Дельфин
4 сентября в 19:30 Северный речной вокзал
от 4500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше