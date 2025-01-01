Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии 1

Музыкальное шоу, посвященное фильму «Аватар»

Ощутите атмосферу легендарного фильма "Аватар" на самом большом проекционном куполе мира!

Путешествие на Пандору

Вас ждет погружение в мир далекой планеты Пандора: захватывающие дух пейзажи, космические просторы и экзотическая флора и фауна — всё это оживет на куполе планетария. Мощь и красота космоса будут дополнены музыкальными шедеврами Джеймса Хорнера, которые прозвучат в исполнении ведущих музыкантов "Amadeus Concerts".

Музыкально-проекционное шоу

Шоу длится один час и подарит вам ощущение настоящего космического путешествия. Вы станете свидетелями уникального слияния музыки и проекций, созданных лучшими студиями мира специально для сферического купола. Визуальные эффекты, которые поддерживаются 32 мощными проекторами, дополнят музыку, создавая новую, более глубокую интерпретацию саундтрека. Это не просто репродукция фильма, а его оригинальное музыкальное прочтение, погружающее в волшебную атмосферу Пандоры.

Уникальные аранжировки и световые эффекты

Для этого шоу были созданы новые аранжировки известных композиций, идеально подобранные к каждому эпизоду. Световые решения дополнят работу проекторов, делая пребывание в планетарии настоящим космическим медитативным опытом.

Исполнители:

Струнный ансамбль "Амадеус"

Клавишные

Флейта

Перкуссия

Орган

Не упустите возможность побывать в самом космическом месте Санкт-Петербурга — Планетарии №1, крупнейшем в мире!