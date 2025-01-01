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Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии 1
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Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии 1

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О концерте/спектакле

Музыкальное шоу, посвященное фильму «Аватар»

Ощутите атмосферу легендарного фильма "Аватар" на самом большом проекционном куполе мира!

Путешествие на Пандору

Вас ждет погружение в мир далекой планеты Пандора: захватывающие дух пейзажи, космические просторы и экзотическая флора и фауна — всё это оживет на куполе планетария. Мощь и красота космоса будут дополнены музыкальными шедеврами Джеймса Хорнера, которые прозвучат в исполнении ведущих музыкантов "Amadeus Concerts".

Музыкально-проекционное шоу

Шоу длится один час и подарит вам ощущение настоящего космического путешествия. Вы станете свидетелями уникального слияния музыки и проекций, созданных лучшими студиями мира специально для сферического купола. Визуальные эффекты, которые поддерживаются 32 мощными проекторами, дополнят музыку, создавая новую, более глубокую интерпретацию саундтрека. Это не просто репродукция фильма, а его оригинальное музыкальное прочтение, погружающее в волшебную атмосферу Пандоры.

Уникальные аранжировки и световые эффекты

Для этого шоу были созданы новые аранжировки известных композиций, идеально подобранные к каждому эпизоду. Световые решения дополнят работу проекторов, делая пребывание в планетарии настоящим космическим медитативным опытом.

Исполнители:

  • Струнный ансамбль "Амадеус"
  • Клавишные
  • Флейта
  • Перкуссия
  • Орган

Не упустите возможность побывать в самом космическом месте Санкт-Петербурга — Планетарии №1, крупнейшем в мире!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
21:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
21:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 11 октября
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
22:30 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 28 ноября
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
21:00 от 3000 ₽

Фотографии

Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии 1 Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии 1 Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии 1 Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии 1 Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии 1 Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии 1 Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии 1 Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии 1 Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии 1 Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии 1 Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии 1 Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии 1 Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии 1 Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии 1

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