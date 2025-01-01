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Спектакль Авария

16+
Продолжительность 2 часа 20 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Авария» — гротескная драма по пьесе Фридриха Дюрренматта

Внезапная поломка роскошного автомобиля приводит главного героя, успешного предпринимателя Альфредо Трапса, в странный дом. Он планирует лишь переночевать и продолжить путь, но события разворачиваются совершенно неожиданно. Спектакль ставит перед зрителем вопрос: всегда ли случайная авария — это просто стечение обстоятельств, или она способна перевернуть жизнь?

Фридрих Дюрренматт — мастер гротеска

Швейцарский драматург Фридрих Дюрренматт известен своими произведениями, в которых реальные события переплетаются с абсурдом и неожиданностью. Его пьеса «Авария» не исключение. Трепетная атмосфера и цепочка непредсказуемых событий вовлекают зрителя в философское размышление о том, как одно происшествие может изменить не только планы, но и саму жизнь.

Сюжет

Альфредо Трапс, успешный и самоуверенный предприниматель, сталкивается с поломкой своего автомобиля. Он находит приют в доме странных незнакомцев, и что сначала казалось простой ночёвкой, вскоре превращается в сюрреалистическую игру, в которой Трапс станет участником странного суда. Постепенно герой понимает, что этот «случай» — не просто случайность, а часть куда более глубокого и тревожного замысла.

Для кого

Этот спектакль будет интересен любителям драматургии с элементами абсурда и гротеска, а также тем, кто готов задуматься над философскими вопросами человеческой природы и судьбы.

Режиссер
Иван Латышев
В ролях
Анатолий Журавин
Юлия Каим
Сергей Мендельсон
Родион Приходько
Мария Соснякова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 сентября
Театральный центр «За Черной речкой» Санкт-Петербург, Богатырский просп., 4
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Авария Авария Авария Авария Авария Авария Авария

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