Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Авант Степ Бэнд
Билеты от 2500₽
Киноафиша Авант Степ Бэнд

Авант Степ Бэнд

6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте

Авант Степ Бэнд: джаз и современная музыка в одном концерте

В Jam club выступит проект эстрадно-джазового вокалиста Сергея Степанова «Авант Степ Бэнд». В программе представлены классические композиции великих джазовых исполнителей, таких как Фрэнк Синатра, Нэт «Кинг» Коул, Дин Мартин, Сэмми Дэвис Джуниор и Элла Фицджеральд. Музыканты также порадуют зрителей современными хитами в стилях фанк, соул, R’n’B и рок-н-ролл в собственных аранжировках.

Для любителей джаза и не только

Этот вечер станет настоящим подарком для ценителей джаза и современной музыки. Харизматичный мужской вокал Сергея Степанова создаст уникальную атмосферу, в которой классика и современность гармонично соперечат друг другу. Не упустите возможность насладиться исключительным музыкальным событием!

Купить билет на концерт Авант Степ Бэнд

Помощь с билетами
Май
Июнь
28 мая четверг
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 2500 ₽
19 июня пятница
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Вечер французской музыки
6+
Классическая музыка

Вечер французской музыки

31 мая в 20:30 Jam Club
от 1000 ₽
Chonyatsky и Миша Золотарев
18+
Хип-хоп Вечеринка

Chonyatsky и Миша Золотарев

31 мая в 19:00 Место Зангези
от 888 ₽
Артур Шамгунов. Сольный концерт
18+
Юмор

Артур Шамгунов. Сольный концерт

20 июня в 19:00 Coin Event Hall
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше