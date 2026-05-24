Авант Степ Бэнд: джаз и современная музыка в одном концерте

В Jam club выступит проект эстрадно-джазового вокалиста Сергея Степанова «Авант Степ Бэнд». В программе представлены классические композиции великих джазовых исполнителей, таких как Фрэнк Синатра, Нэт «Кинг» Коул, Дин Мартин, Сэмми Дэвис Джуниор и Элла Фицджеральд. Музыканты также порадуют зрителей современными хитами в стилях фанк, соул, R’n’B и рок-н-ролл в собственных аранжировках.

Для любителей джаза и не только

Этот вечер станет настоящим подарком для ценителей джаза и современной музыки. Харизматичный мужской вокал Сергея Степанова создаст уникальную атмосферу, в которой классика и современность гармонично соперечат друг другу. Не упустите возможность насладиться исключительным музыкальным событием!