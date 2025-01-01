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Билеты от 1000₽
Киноафиша Avant Step Band with Jazz, Soul & Rock 'n' Roll

Avant Step Band with Jazz, Soul & Rock 'n' Roll

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с Avant Step Band в Jam Club

Приглашаем вас на уникальный концерт проекта эстрадно-джазового вокалиста Сергея Степанова — Avant Step Band. Этот вечер обещает погрузить зрителей в атмосферу джаза, фанка, соула и рок-н-ролла.

Звучание классики

В программе прозвучат классические композиции великих джазовых исполнителей, таких как:

  • Фрэнк Синатра
  • Нэт «Кинг» Коул
  • Дин Мартин
  • Сэмми Дэвис Джуниор
  • Элла Фицджеральд

Харизматичный мужской вокал Сергея Степанова добавит уникальности и эмоциональной насыщенности этим легендарным произведениям.

Современные хиты в новом звучании

После классических джазовых композиций, вечер продолжится современными хитами R’n’B, фанка и соула. Все они будут представлены в оригинальных аранжировках бэнда, что создаст незабываемую атмосферу и зарядит энергией.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и зажигательными ритмами в исполнении Avant Step Band. Этот вечер станет настоящим праздником для всех любителей качественной музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 июля
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 1000 ₽
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