Avant Step Band with Jazz, Soul & Rock 'n' Roll

Музыкальный вечер с Avant Step Band в Jam Club

Приглашаем вас на уникальный концерт проекта эстрадно-джазового вокалиста Сергея Степанова — Avant Step Band. Этот вечер обещает погрузить зрителей в атмосферу джаза, фанка, соула и рок-н-ролла.

Звучание классики

В программе прозвучат классические композиции великих джазовых исполнителей, таких как:

Фрэнк Синатра

Нэт «Кинг» Коул

Дин Мартин

Сэмми Дэвис Джуниор

Элла Фицджеральд

Харизматичный мужской вокал Сергея Степанова добавит уникальности и эмоциональной насыщенности этим легендарным произведениям.

Современные хиты в новом звучании

После классических джазовых композиций, вечер продолжится современными хитами R’n’B, фанка и соула. Все они будут представлены в оригинальных аранжировках бэнда, что создаст незабываемую атмосферу и зарядит энергией.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и зажигательными ритмами в исполнении Avant Step Band. Этот вечер станет настоящим праздником для всех любителей качественной музыки!