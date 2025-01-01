Avant Step Band. Christmas Jazz-Funk

Рождественский музыкальный вечер с Avant Step Band

Коллектив Avant Step Band предлагает уникальный проект, в котором сочетаются элементы джаза и фанка с рождественской тематикой. В их исполнении звучат композиции в стилях R'n'B, фанка, соула и рок-н-ролла. Это отличная возможность зарядиться праздничным настроением и насладиться живой музыкой.

Кто стоит за проектом?

Лидером коллектива является Сергей Степанов, музыкант с богатым опытом и впечатляющим послужным списком. Он работал с такими легендами, как Фрэнк Синатра, Нета Кинг, Дин Мартин, Сэмми Дэвис Джуниор и Элла Фицджеральд. Опыт и мастерство Сергея делают каждый концерт незабываемым событием.

Почему стоит посетить концерт?

Концерт Avant Step Band - это не просто музыкальная программа. Это целая атмосфера праздника и веселья. Сочетание джазовой и фанк-музыки с рождественской тематикой создает идеальную обстановку для отдыха. Каждый посетитель сможет насладиться любимыми жанрами и открыть для себя что-то новое.

Для кого это событие?

Концерт привлечет любителей джазовой и фанк-музыки, а также тех, кто ищет необычные варианты для празднования Рождества. Если вы хотите провести время в компании хорошей музыки и поднять себе настроение, этот концерт именно для вас.