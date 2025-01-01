Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Avant Step Band. Christmas Jazz-Funk
Билеты от 1500₽
Киноафиша Avant Step Band. Christmas Jazz-Funk

Avant Step Band. Christmas Jazz-Funk

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте

Рождественский музыкальный вечер с Avant Step Band

Коллектив Avant Step Band предлагает уникальный проект, в котором сочетаются элементы джаза и фанка с рождественской тематикой. В их исполнении звучат композиции в стилях R'n'B, фанка, соула и рок-н-ролла. Это отличная возможность зарядиться праздничным настроением и насладиться живой музыкой.

Кто стоит за проектом?

Лидером коллектива является Сергей Степанов, музыкант с богатым опытом и впечатляющим послужным списком. Он работал с такими легендами, как Фрэнк Синатра, Нета Кинг, Дин Мартин, Сэмми Дэвис Джуниор и Элла Фицджеральд. Опыт и мастерство Сергея делают каждый концерт незабываемым событием.

Почему стоит посетить концерт?

Концерт Avant Step Band - это не просто музыкальная программа. Это целая атмосфера праздника и веселья. Сочетание джазовой и фанк-музыки с рождественской тематикой создает идеальную обстановку для отдыха. Каждый посетитель сможет насладиться любимыми жанрами и открыть для себя что-то новое.

Для кого это событие?

Концерт привлечет любителей джазовой и фанк-музыки, а также тех, кто ищет необычные варианты для празднования Рождества. Если вы хотите провести время в компании хорошей музыки и поднять себе настроение, этот концерт именно для вас.

Купить билет на концерт Avant Step Band. Christmas Jazz-Funk

Помощь с билетами
Январь
4 января воскресенье
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1500 ₽

В ближайшие дни

StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
4 января в 19:00 StandUp & Action
от 890 ₽
Stand Up в Патриках
18+
Юмор
Stand Up в Патриках
20 декабря в 18:30 Stand Up Патрики
от 1500 ₽
Женский Stand Up
18+
Юмор
Женский Stand Up
10 декабря в 18:30 Petter
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше