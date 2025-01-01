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Авабука
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Спектакль Авабука

0+
Режиссер Павел Алехин
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Авабука»: волшебство в обыденности

«Авабука» — это удивительный спектакль, который превращает повседневные вещи в настоящие чудеса. В этом калейдоскопе смешных и трогательных сценок складной метр становится звездой, бумажное письмо — кораблем, а обыкновенный пакетик — ребенком. Каждое действие на сцене — это интерактивная игра, в которой участвует каждый зритель.

Интерактивность и вовлеченность

Клоун, облачённый в красную шапочку и потертый сюртук, протягивает руку к каждому зрителю, напоминая о том, что мир вокруг нас полон красоты. Он вселяет надежду и призывает делиться радостью, что делает спектакль не только зрелищным, но и близким каждому из нас.

О Павле Алёхине

В главной роли выступает Павел Алёхин — талантливый актёр и ученик известного мастера клоунады Славы Полунина. Павел привнес в своё искусство нежность, традиции и мастерство пластики, что делает его выступление поистине завораживающим.

Участие в «Снежном Шоу»

Спектакль «Авабука» стал участником знаменитого «Снежного Шоу», что подчеркивает его высокое качество и признание в театральном сообществе. Это выступление не только развлекает, но и вдохновляет зрителей, заставляя их взглянуть на привычные вещи с новой стороны.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской Москва, Смоленская, 10
11:00 от 2500 ₽

Фотографии

Авабука Авабука

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