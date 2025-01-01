Меню
Авабука и Чу
Киноафиша Авабука и Чу

Спектакль Авабука и Чу

6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль «Авабука и Чу»: путешествие в мир клоунады

Спектакль «Авабука и Чу» предлагает зрителям уникальную возможность погрузиться в легкие скетчи в жанре клоунады, которые будут понятны как детям, так и взрослым. Он рассказывает о повседневной жизни, путешествиях, поездах и том, как фантазия может превращать обычные будни в настоящий праздник.

Что ожидает зрителей?

Этот спектакль научит вас взглянуть на мир с новой стороны, радоваться простым мелочам в дороге и не бояться новых открытий. «Авабука и Чу» — это не просто развлечение, но и возможность для размышлений о жизни и ее ярких моментах.

О артисте

Главным героем спектакля является Евгений Чумак, который выполняет роль клоуна Чу. Он известен по фильмам и театральным постановкам, включая исполнение роли Страшилы в культовом фильме «Волшебник Изумрудного города». Евгений работал с легендой клоунады Олегом Поповым и ставил свои яркие шоу на сценах Европы и Азии.

Партнер по сцене

Еще один яркий участник спектакля — Павел Алёхин, который является учеником знаменитого Славы Полунина. Он перенял от своего учителя не только традиции клоунады, но и мастерство пластики, что делает его исполнение особенным. Неудивительно, что «Авабука» стал частью знаменитого «Снежного шоу».

Не упустите шанс посетить этот захватывающий спектакль, который подарит вам море улыбок и позитивных эмоций!

В ролях
Евгений Чумак
Павел Алехин
