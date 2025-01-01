Меню
Autumn Art Party
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Autumn Art Party: уникальное культурное событие на стыке перформативных искусств

Диана Хачатурян, основательница женского клуба «Золотая спираль» и продюсер, представляет новый культурно-развлекательный проект. Этот проект объединил семью армянских артистов, которые на одной сцене воплощают магию музыки, танца, стендапа и образовательных активностей.

Программа обещает создавать живую атмосферу, где зрители и таланты могут открывать свои истинные «я». Это больше, чем просто шоу — это возможность для каждого поверить в себя и своих мечтах.

Теплота и гостеприимство

Проект выделяется неповторимой теплотой и атмосферой гостеприимства. Здесь каждый может чувствовать себя частичкой чего-то большего, стать свидетелем незабываемых выступлений и даже принять участие в них. Такой многоформатный продукт способен привлечь разнообразную аудиторию — от искушенных театралов до любителей новых форматов развлечений.

Присоединяйтесь к Autumn Art Party

Не упустите возможность стать частью этого уникального проекта. Погрузитесь в мир искусства, где каждый элемент шоу продуман до мелочей для вашей радости и вдохновения. Autumn Art Party — это не просто мероприятие, это пространство для открытия истинной себя!

Октябрь
16 октября четверг
18:00
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
от 8000 ₽

