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Аукцыон

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О концерте

Летний концерт группы Аукцыон в Москве

Группа Аукцыон представляет традиционный летний концерт, в рамках которого музыканты будут радовать зрителей как новыми композициями с недавно выпущенного альбома, так и всеми любимыми хитами. Это уникальная возможность насладиться живым исполнением культовых песен под звуки природы.

Новый альбом

Аукцыон выпускает новый альбом, который обещает удивить поклонников. Музыканты экспериментируют со звуком и стилем, что придаст концерту особый колорит. Новые композиции будут исполнены в ярком и запоминающемся формате.

Золотые хиты

Кроме новинок, зрители смогут услышать и золотые хиты, которые стали неотъемлемой частью репертуара группы. Эти песни знакомы многим и вызывают ностальгические чувства у поклонников. Выступление будет наполнено эмоциями и энергией, которые оставят незабываемые впечатления.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Концерт группы Аукцыон станет яркой страницей вашего летнего отдыха.

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Август
27 августа четверг
20:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11

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