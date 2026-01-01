Оповещения от Киноафиши
О концерте

Весенний концерт группы «АукцЫон» в Москве

Не упустите возможность стать частью большого весеннего концерта группы «АукцЫон», который пройдет в Москве. Это событие обещает быть ярким и запоминающимся, объединив в себе лучшие композиции коллектива и уникальную атмосферу.

Группа «АукцЫон» известна своим неповторимым стилем, смешивающим элементы рок-музыки с фольклорными мотивами. Архитектура их звука с каждым новым альбомом становится более сложной и глубокой, а тексты поражают искренностью и многослойностью.

Концерт подарит зрителям не только живое исполнение, но и возможность насладиться оригинальными аудиовизуальными решениями, которые сделают каждое выступление уникальным событием.

Присоединяйтесь к любителям качественной музыки в этот незабываемый вечер и дайте себе шанс открыть новые грани звучания «АукцЫон». Это не просто концерт — это опыт, который стоит пережить!

Купить билет на концерт АукцЫон

Апрель
10 апреля пятница
20:00
Atmosphere Москва, Шмитовский пр., 32а, стр. 1
от 2400 ₽

