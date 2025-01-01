Группа «Аукцыон» в Санкт-Петербурге

Одна из главных групп эпохи ленинградского рок-клуба, «Аукцыон», снова на сцене! Под руководством Леонида Федорова и Олега Гаркуши, группа продолжает оставаться актуальной и востребованной. На протяжении всего своего творческого пути «Аукцыон» умело сочетает элементы абсурда, насмешливой иронии и неконтролируемого хаоса с утонченным лиризмом и проницательной интеллигентностью.

Музыка и кинематограф

Одной из самых известных работ группы стал альбом «Птица», выпущенный в 1993 году. Песня «Дорога» из этого альбома обрела новую жизнь, став частью саундтрека к культовому фильму Алексея Балабанова «Брат-2». Этот факт подчеркивает не только музыкальное мастерство группы, но и её влияние на русскую культуру.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс увидеть уникальный спектакль, который обещает подарить зрителям незабываемые эмоции и погрузить в мир музыкального абсурда и иронии. Живое исполнение музыки группы — это всегда яркое событие, которое стоит увидеть!