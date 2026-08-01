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Аудиовизуальное шоу Киберпанк: Никита Демин
Киноафиша Аудиовизуальное шоу Киберпанк: Никита Демин

Аудиовизуальное шоу Киберпанк: Никита Демин

6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О концерте

В «Планетарии №1» пройдёт аудиовизуальное шоу с участием скрипача и электронного музыканта Никиты Демина. Всё действие развернётся на фоне полнокупольной графики в стиле киберпанк. Электронный сет Никиты объединяет классическую скрипку, экспериментальные тембры и необычные электронные аранжировки. Музыкант проведёт зрителей по цифровым лабиринтам и мрачным мегаполисам, вдохновлённым классикой жанра: от «Бегущего по лезвию» и «Призрака в доспехах» до Night City из Cyberpunk 2077. Шоу понравится поклонникам киберпанка и любителям инновационных музыкальных форматов.

Купить билет на концерт Аудиовизуальное шоу Киберпанк: Никита Демин

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В других городах
Август
22 августа суббота
22:30
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
от 1200 ₽

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