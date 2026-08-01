Аудиовизуальное шоу Киберпанк: Никита Демин

В «Планетарии №1» пройдёт аудиовизуальное шоу с участием скрипача и электронного музыканта Никиты Демина. Всё действие развернётся на фоне полнокупольной графики в стиле киберпанк. Электронный сет Никиты объединяет классическую скрипку, экспериментальные тембры и необычные электронные аранжировки. Музыкант проведёт зрителей по цифровым лабиринтам и мрачным мегаполисам, вдохновлённым классикой жанра: от «Бегущего по лезвию» и «Призрака в доспехах» до Night City из Cyberpunk 2077. Шоу понравится поклонникам киберпанка и любителям инновационных музыкальных форматов.