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Аудио-визуальный перформанс «Синий час / Blue Hour и Вечный сад / Eternal Garden» в рамках выставки «Корпорация счастья» Центра искусства и науки ИТМО
Киноафиша Аудио-визуальный перформанс «Синий час / Blue Hour и Вечный сад / Eternal Garden» в рамках выставки «Корпорация счастья» Центра искусства и науки ИТМО

Спектакль Аудио-визуальный перформанс «Синий час / Blue Hour и Вечный сад / Eternal Garden» в рамках выставки «Корпорация счастья» Центра искусства и науки ИТМО

16+
Возраст 16+

О спектакле

Перформанс в Центре современного искусства им. Сергея Курехина

Проект «Вечный сад» раскрывает парадоксальную силу природы, которая, несмотря на свою хрупкость, может удивительным образом возрождаться. Выращивание садов требует многолетнего труда и заботы, но они могут быть уничтожены за считанные секунды. Тем не менее, цветы снова распускаются, даже когда надежда кажется утерянной.

Циклический образ жизни

Визуальная часть перформанса построена на циклическом образе разрушения и возрождения окружающей среды. Она демонстрирует процесс исчезновения и появления чего-то нового. Художница акцентирует внимание на том, как новая жизнь возникает на месте смерти, раскрывая внутренние механизмы этого процесса.

Музыка и атмосфера

Саунд, созданный композитором, отражает хрупкость и уязвимость жизни, подчеркивая неизбежность перемен. Резонирующие тембры микротональной музыки создают атмосферу, в которой осознается значимость каждого момента.

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