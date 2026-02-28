Оповещения от Киноафиши
Аттила
Аттила

Спектакль Аттила

Постановка
Башкирский театр оперы и балета 12+
Продолжительность 140 минут
Возраст 12+

О спектакле

Опера в двух действиях «Аттила, царь гуннов»

В Башкирском государственном театре оперы и балета презентуется опера в двух действиях «Аттила, царь гуннов». Либретто написано Темистокле Солерой по трагедии Фридриха Людвига Захариаса Вернера и переработано Франческо Марией Пьяве. Исполнение проходит на итальянском языке с синхронными титрами на русском, что обеспечит полное понимание происходящего на сцене.

Действие оперы разворачивается в Аквилее и заливе Адриатики, в окрестностях Рима, в середине V века. Эта работа привлечет внимание поклонников исторических оперных постановок и любителей музыкального театра.

Сюжет оперы

Пролог: Аттила и его воины вторгаются в Италию. Среди пленниц оказывается Одабелла, дочь правителя Аквилеи, который пал в бою. Аттила впечатлен ее мужеством и приглашает её в свою свиту, даря свой меч. Римский полководец Эцио пытается наладить союз с Аттилой против императора, но тот отвергает его предложения. В это время суженый Одабеллы, Форесто, добирается до Рио-Альто и призывает беженцев из Аквилеи построить новый город, будущую Венецию.

Действие I: Одабелла пытается убедить Форесто в своей верности Италии и сообщает, что ожидает момента для мести сущему тирану. Между тем Аттила страдает от страшного сна, в котором огромный старец преграждает гуннам дорогу к Риму. Когда в лагерь входит Леоне, Аттила с ужасом узнает в нем старца из своего сна.

Действие II: Форесто и Эцио, прибывшие на пир к Аттиле, строят планы по его устранению. Форесто говорит о намерении отравить гуннского предводителя. Однако Одабелла, не желая делить месть с другими, предупреждает Аттилу о готовящемся покушении. В ответ Аттила объявляет Одабеллу своей невестой и планирует наступление на Рим. Она, в свою очередь, уговаривает Форесто, пытавшегося отравить Аттилу, покинуть лагерь.

Действие III: Во время свадебной церемонии лагерь гуннов окружает римская армия. Когда начинается наступление, Одабелла закалывает Аттилу, предавая его судьбу.

Эта опера обещает быть насыщенной эмоциями и зрелищем, заинтригуя зрителей своим драматургическим напряжением и музыкальным великолепием.

Февраль
Март
28 февраля суббота
18:00
Башкирский театр оперы и балета Уфа, Ленина, 5/1
от 300 ₽
1 марта воскресенье
18:00
Башкирский театр оперы и балета Уфа, Ленина, 5/1
от 300 ₽

