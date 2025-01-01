Спектакль Attaque de panique/Les Aveugles

Новый спектакль-концерт от Attaque de panique

Театральная группа Attaque de panique рада объявить о возвращении на Новую сцену с премьерой своего нового спектакля-концерта «Les Aveugles». Это уникальная коллаборация постхора с талантливым режиссёром Артемом Злобиным, основанная на знаменитой пьесе Мориса Метерлинка «Слепые».

Что вас ждет на сцене?

Спектакль включает в себя 13 новых треков, которые соответствуют 13 сценам и 13 действующим лицам. Каждая картина — это глубокое размышление о жизни и смерти, о бесконечном поиске смысла в нашем существовании, о страхе и надежде.

Почему стоит посетить?

«Les Aveugles» — это не просто спектакль, это эмоциональное путешествие, которое заставит вас задуматься о многом. Каждая сцена пронизана атмосферой напряжения и ожидания, а музыкальное сопровождение добавляет глубину и выразительность происходящему на сцене.

Не упустите возможность стать частью этого театрального события! Премьера состоится уже очень скоро.