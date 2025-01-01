Attaque de panique: Reflexion

Возвращение Attaque de panique

После длительного перерыва проект Attaque de panique снова радует зрителей на Новой сцене с программой «Attaque de panique: réflexion». Это уникальный концерт-спектакль в жанре постхор — первая часть музыкально-театрального триптиха, который обещает стать ярким событием в мире театра.

О чем спектакль-концерт?

Спектакль является рефлексией на музыкальную реальность, окружающую нас. Он затрагивает темы, которые важны каждому из нас: как мы воспринимаем жизнь, мысли и действия людей, как чувствуем их желания, страхи и надежды. С помощью 40 исполнителей на сцене и 13 хоровых аранжировок актуальных треков из стриминговых сервисов, спектакль создает незабываемую атмосферу.

Музыкальные номера

В рамках программы прозвучат 15 музыкальных номеров, каждый из которых расскажет историю о жизни человека. Это будут истории о нас, о каждом из нас, приглашающие к размышлениям и чувственным переживаниям.

Не упустите шанс стать частью этой уникальной музыкально-театральной концепции, которая обещает удивить и оставить запоминающееся впечатление!