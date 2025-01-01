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Atomic Jam Band
Киноафиша Atomic Jam Band

Atomic Jam Band

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Энергия фанки-рока в «Atomic Jam Band» в клубе Jagger

Не упустите возможность окунуться в мир зажигательной музыки с Atomic Jam Band! Этот уникальный проект, основанный в 2014 году, сочетает в себе таланты российского музыканта Доктора Дона и амстердамского барабанщика Толика «Атомика» Смирнова. Группа представляет собой яркое сочетание фанки, рок-н-блюза и соула, что делает каждое их выступление настоящим праздником для любителей живой музыки.

Что вас ждет?

В репертуаре Atomic Jam Band можно найти как всемирно известные блюзы, так и фанк-хиты, а также оригинальные соул-композиции. Группа активно выступает на ведущих площадках Санкт-Петербурга и регулярно участвует в крупных фестивалях, таких как «Свинг Белых Ночей». Это отличная возможность увидеть на одной сцене известных музыкантов города.

Состав группы

  • Микки «РокетБой» Новиков — губная гармоника
  • Марка Петров — клавишные
  • Игорь Потапов — бас-гитара
  • Алёна «Фокси Леди» Румянцева — вокал

Детали мероприятия

Сбор гостей начнется в 18:00. Входной билет составляет 500 рублей. Не забудьте забронировать столик — это возможно без депозита!

Приходите и погружайтесь в атмосферу живой музыки с Atomic Jam Band — здесь каждый найдет что-то для себя!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 августа
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
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