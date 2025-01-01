Энергия фанки-рока в «Atomic Jam Band» в клубе Jagger

Не упустите возможность окунуться в мир зажигательной музыки с Atomic Jam Band! Этот уникальный проект, основанный в 2014 году, сочетает в себе таланты российского музыканта Доктора Дона и амстердамского барабанщика Толика «Атомика» Смирнова. Группа представляет собой яркое сочетание фанки, рок-н-блюза и соула, что делает каждое их выступление настоящим праздником для любителей живой музыки.

Что вас ждет?

В репертуаре Atomic Jam Band можно найти как всемирно известные блюзы, так и фанк-хиты, а также оригинальные соул-композиции. Группа активно выступает на ведущих площадках Санкт-Петербурга и регулярно участвует в крупных фестивалях, таких как «Свинг Белых Ночей». Это отличная возможность увидеть на одной сцене известных музыкантов города.

Состав группы

Микки «РокетБой» Новиков — губная гармоника

Марка Петров — клавишные

Игорь Потапов — бас-гитара

Алёна «Фокси Леди» Румянцева — вокал

Детали мероприятия

Сбор гостей начнется в 18:00. Входной билет составляет 500 рублей. Не забудьте забронировать столик — это возможно без депозита!

Приходите и погружайтесь в атмосферу живой музыки с Atomic Jam Band — здесь каждый найдет что-то для себя!