Atomic Cellos. Мировые рок-хиты на виолончелях во дворце Белосельских-Белозерских

Концерт «Мировые рок-хиты на виолончелях» в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на уникальный концерт «Мировые рок-хиты на виолончелях», который состоится в одном из самых роскошных залов Санкт-Петербурга — Зеркальном зале Дворца князей Белосельских-Белозерских. Этот дворец, последний частный на Невском проспекте, был построен в XIX веке и поражает своим великолепием.

Программа концерта

В программе концерта — только самые популярные произведения мировой рок-музыки, которые зарядят вас положительной энергией! На сцене выступит ансамбль виолончелей Atomic Cellos, который покоряет сердца зрителей. Ожидайте фантастическое шоу с хитами таких групп, как:

Queen

Metallica

Muse

Rammstein

Вас ждут всемирно известные композиции, такие как:

Metallica — "Nothing Else Matters"

Linkin Park — "Numb"

AC/DC — "Highway to Hell"

Bob Dylan — "Knocking on Heaven's Door"

Rammstein — "Adios"

The Cranberries — "Zombie"

Radiohead — "Creep"

Queen — "The Show Must Go On", "We Will Rock You"

Muse — "Sing for Absolution"

Nirvana — "Smells Like Teen Spirit"

System of a Down — "Toxicity"

Bloodhound Gang — "Foxtrot Uniform Charlie Kilo"

Bon Jovi — "It's My Life"

Metallica — "Enter Sandman"

Все лучшие моменты — на одном концерте!

Экскурсия и билеты

Обратите внимание, что в продаже есть билеты двух категорий: с экскурсией и без. Экскурсионные группы отправляются с интервалом в 10 минут, начиная с 18:20. Если билетов с экскурсией не осталось, другие билеты не предоставляют возможность посещения экспозиции.

Важно: в случае опоздания на время, превышающее время отправления последней экскурсионной группы, услуга посещения экскурсии предоставлена не будет. Также стоит учитывать, что деньги за билеты с экскурсионным обслуживанием не возвращаются.

Обзорная экскурсия включает посещение парадных залов дворца и расскажет об истории дворца и его владельцев. Продолжительность концерта — 1 час 20 минут без антракта, экскурсии — 45 минут. Мероприятие рекомендовано для зрителей старше 6 лет.