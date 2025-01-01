Atomic Cellos. Мировые рок-хиты на виолончелях во дворце Белосельских-Белозерских

Приглашаем вас на уникальный концерт «Мировые рок-хиты на виолончелях», который состоится в одном из самых роскошных залов Санкт-Петербурга — Зеркальном зале Дворца князей Белосельских-Белозерских. Этот дворец, последний частный на Невском проспекте, был построен в XIX веке и поражает своим великолепием.
В программе концерта — только самые популярные произведения мировой рок-музыки, которые зарядят вас положительной энергией! На сцене выступит ансамбль виолончелей Atomic Cellos, который покоряет сердца зрителей. Ожидайте фантастическое шоу с хитами таких групп, как:
Вас ждут всемирно известные композиции, такие как:
Все лучшие моменты — на одном концерте!
Обратите внимание, что в продаже есть билеты двух категорий: с экскурсией и без. Экскурсионные группы отправляются с интервалом в 10 минут, начиная с 18:20. Если билетов с экскурсией не осталось, другие билеты не предоставляют возможность посещения экспозиции.
Важно: в случае опоздания на время, превышающее время отправления последней экскурсионной группы, услуга посещения экскурсии предоставлена не будет. Также стоит учитывать, что деньги за билеты с экскурсионным обслуживанием не возвращаются.
Обзорная экскурсия включает посещение парадных залов дворца и расскажет об истории дворца и его владельцев. Продолжительность концерта — 1 час 20 минут без антракта, экскурсии — 45 минут. Мероприятие рекомендовано для зрителей старше 6 лет.