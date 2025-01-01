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Atomic Cellos. Мировые рок-хиты на виолончелях во дворце Белосельских-Белозерских
Киноафиша Atomic Cellos. Мировые рок-хиты на виолончелях во дворце Белосельских-Белозерских

Atomic Cellos. Мировые рок-хиты на виолончелях во дворце Белосельских-Белозерских

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт «Мировые рок-хиты на виолончелях» в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на уникальный концерт «Мировые рок-хиты на виолончелях», который состоится в одном из самых роскошных залов Санкт-Петербурга — Зеркальном зале Дворца князей Белосельских-Белозерских. Этот дворец, последний частный на Невском проспекте, был построен в XIX веке и поражает своим великолепием.

Программа концерта

В программе концерта — только самые популярные произведения мировой рок-музыки, которые зарядят вас положительной энергией! На сцене выступит ансамбль виолончелей Atomic Cellos, который покоряет сердца зрителей. Ожидайте фантастическое шоу с хитами таких групп, как:

  • Queen
  • Metallica
  • Muse
  • Rammstein

Вас ждут всемирно известные композиции, такие как:

  • Metallica — "Nothing Else Matters"
  • Linkin Park — "Numb"
  • AC/DC — "Highway to Hell"
  • Bob Dylan — "Knocking on Heaven's Door"
  • Rammstein — "Adios"
  • The Cranberries — "Zombie"
  • Radiohead — "Creep"
  • Queen — "The Show Must Go On", "We Will Rock You"
  • Muse — "Sing for Absolution"
  • Nirvana — "Smells Like Teen Spirit"
  • System of a Down — "Toxicity"
  • Bloodhound Gang — "Foxtrot Uniform Charlie Kilo"
  • Bon Jovi — "It's My Life"
  • Metallica — "Enter Sandman"

Все лучшие моменты — на одном концерте!

Экскурсия и билеты

Обратите внимание, что в продаже есть билеты двух категорий: с экскурсией и без. Экскурсионные группы отправляются с интервалом в 10 минут, начиная с 18:20. Если билетов с экскурсией не осталось, другие билеты не предоставляют возможность посещения экспозиции.

Важно: в случае опоздания на время, превышающее время отправления последней экскурсионной группы, услуга посещения экскурсии предоставлена не будет. Также стоит учитывать, что деньги за билеты с экскурсионным обслуживанием не возвращаются.

Обзорная экскурсия включает посещение парадных залов дворца и расскажет об истории дворца и его владельцев. Продолжительность концерта — 1 час 20 минут без антракта, экскурсии — 45 минут. Мероприятие рекомендовано для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 августа
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
20:00 от 700 ₽

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