Atomic Cellos. Мировые рок-хиты на виолончелях при свечах
Atomic Cellos. Мировые рок-хиты на виолончелях при свечах

Atomic Cellos. Мировые рок-хиты на виолончелях при свечах

6+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 6+

О концерте

Концерт в Оранжерее Таврического сада

Встречайте новый ансамбль виолончелей, который покоряет сердца — долгожданные Atomic Cellos. Это уникальный коллектив, выступающий с программой, выходящей за рамки классики. Вместо привычных Бетховена, Чайковского и Шостаковича, вас ждут хиты Queen, Metallica и Muse.

Новая программа и состав музыкантов

Atomic Cellos — это три виолончели, контрабас и ударник. Эти первооткрыватели тайных возможностей виолончели подарят вам фантастическое шоу, о котором вы долго будете вспоминать.

Музыкальные ассоциации

Вы услышите те звуки, под которые вы плакали в подростковые годы, под которые вас ругали родители, если не успевали с домашними заданиями. Это музыка ваших первых поцелуев, встреч на рассвете после выпускного и вечеров у костра с лучшими друзьями. Это все лучшие моменты, собранные в одном концерте.

Известные хиты в исполнении Atomic Cellos

В программе:

  • Nirvana — Smells Like Teen Spirit
  • Imagine Dragons — Radioactive
  • Pink Floyd — Another Brick in the Wall
  • The Animals — The House of the Rising Sun
  • Deep Purple — Smoke on the Water
  • RHCP — Californication
  • RHCP — Can’t Stop
  • Nirvana — The Man Who Sold the World
  • Rolling Stones — Paint It Black
  • Rammstein — Mutter
  • AC/DC — Thunderstruck

Февраль
27 февраля пятница
19:30
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43

