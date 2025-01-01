Atomic Cellos. Мировые рок-хиты на виолончелях при свечах

Концерт в Оранжерее Таврического сада

Встречайте новый ансамбль виолончелей, который покоряет сердца — долгожданные Atomic Cellos. Это уникальный коллектив, выступающий с программой, выходящей за рамки классики. Вместо привычных Бетховена, Чайковского и Шостаковича, вас ждут хиты Queen, Metallica и Muse.

Новая программа и состав музыкантов

Atomic Cellos — это три виолончели, контрабас и ударник. Эти первооткрыватели тайных возможностей виолончели подарят вам фантастическое шоу, о котором вы долго будете вспоминать.

Музыкальные ассоциации

Вы услышите те звуки, под которые вы плакали в подростковые годы, под которые вас ругали родители, если не успевали с домашними заданиями. Это музыка ваших первых поцелуев, встреч на рассвете после выпускного и вечеров у костра с лучшими друзьями. Это все лучшие моменты, собранные в одном концерте.

Известные хиты в исполнении Atomic Cellos

В программе: