Atomic Cellos. Мировые рок-хиты на виолончелях при свечах в оранжерее

Фантастическое шоу с Atomic Cellos в Оранжерее Таврического сада

В Оранжерее Таврического сада, под сенью тропических деревьев и цветущих растений, вас ждет незабываемый концерт ансамбля виолончелей Atomic Cellos. Музыканты представят мировые рок-хиты, которые покорят сердца всех зрителей.

Знакомство с Atomic Cellos

Эти мастера звучных смычковых инструментов подарят вам уникальную интерпретацию классических рок-композиций. В программе вечера:

Nirvana — Smells Like Teen Spirit

Imagine Dragons — Radioactive

Pink Floyd — Another Brick in the Wall

The Animals — The House of the Rising Sun

Deep Purple — Smoke on the Water

Red Hot Chili Peppers — Californication

Red Hot Chili Peppers — Can't Stop

Nirvana — The Man Who Sold the World

The Rolling Stones — Paint It Black

Rammstein — Mutter

AC/DC — Thunderstruck

Ностальгия и эмоции

Здесь вы сможете вспомнить о лучших моментах из своей жизни. Музыка, под которую вы плакали в подростковом возрасте, она же звучала на выпускном, а также сопровождала вас в походах с друзьями, ждет вас на одном концерте. Такого вы не слышали!

Информация о концерте

Продолжительность: 1 час 10 минут. Рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.

