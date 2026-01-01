Atomic Cellos. Мировые рок-хиты на виолончелях при свечах в оранжерее
Atomic Cellos. Мировые рок-хиты на виолончелях при свечах в оранжерее

Возраст 6+

О концерте

Фантастическое шоу с Atomic Cellos в Оранжерее Таврического сада

В Оранжерее Таврического сада, под сенью тропических деревьев и цветущих растений, вас ждет незабываемый концерт ансамбля виолончелей Atomic Cellos. Музыканты представят мировые рок-хиты, которые покорят сердца всех зрителей.

Знакомство с Atomic Cellos

Эти мастера звучных смычковых инструментов подарят вам уникальную интерпретацию классических рок-композиций. В программе вечера:

  • Nirvana — Smells Like Teen Spirit
  • Imagine Dragons — Radioactive
  • Pink Floyd — Another Brick in the Wall
  • The Animals — The House of the Rising Sun
  • Deep Purple — Smoke on the Water
  • Red Hot Chili Peppers — Californication
  • Red Hot Chili Peppers — Can't Stop
  • Nirvana — The Man Who Sold the World
  • The Rolling Stones — Paint It Black
  • Rammstein — Mutter
  • AC/DC — Thunderstruck

Ностальгия и эмоции

Здесь вы сможете вспомнить о лучших моментах из своей жизни. Музыка, под которую вы плакали в подростковом возрасте, она же звучала на выпускном, а также сопровождала вас в походах с друзьями, ждет вас на одном концерте. Такого вы не слышали!

Информация о концерте

Продолжительность: 1 час 10 минут. Рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

22 марта воскресенье
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2500 ₽
22 апреля среда
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2500 ₽
20 мая среда
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2500 ₽
29 мая пятница
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2500 ₽

