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Atomic Cellos: Мировые рок-хиты на виолончелях. Концерт во дворце
Киноафиша Atomic Cellos: Мировые рок-хиты на виолончелях. Концерт во дворце

Atomic Cellos: Мировые рок-хиты на виолончелях. Концерт во дворце

Постановка
Пространство Freedom / Казанская, 7 6+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Atomic Cellos: Мировые рок-хиты на виолончелях

Внимание! Неповторимое музыкальное событие в вашем городе! Atomic Cellos, уникальный ансамбль виолончелей из Санкт-Петербурга, представляет шоу, которое перевернёт ваше представление о рок-музыке и классических инструментах.

Что вас ждёт:

Atomic Cellos — это не просто виолончели, а настоящие звёзды рок-сцены на классическом инструменте. На концерте вы услышите мировые рок-хиты в исполнении ядерных виолончелистов. Это будет нечто фантастическое и незабываемое!

Программа вечера:

Приготовьтесь к эмоциональной музыкальной эксплозии, включающей: Metallica – Nothing Else Matters, AC/DC – Highway to Hell, Bob Dylan – Knocking on Heaven’s Door, Rammstein – Adios, The Cranberries – Zombie, Queen – The Show Must Go On, We Will Rock You, Muse – Sing for Absolution, Nirvana – Smells Like Teen Spirit, Chris Isaak – Wicked Game, Limp Bizkit – Behind Blue Eyes, Алиса – Трасса E-95.

И это ещё не всё! Ожидайте ещё много неожиданных музыкальных сюрпризов. Узнать, что именно, можно только на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 октября
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
18:00 от 1600 ₽
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Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
18:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 2 ноября
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
18:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 16 ноября
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
18:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 30 ноября
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
18:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 21 декабря
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
18:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 28 декабря
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
18:00 от 1600 ₽

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