Atomic Cellos: Мировые рок-хиты на виолончелях. Концерт во дворце

Atomic Cellos: Мировые рок-хиты на виолончелях

Внимание! Неповторимое музыкальное событие в вашем городе! Atomic Cellos, уникальный ансамбль виолончелей из Санкт-Петербурга, представляет шоу, которое перевернёт ваше представление о рок-музыке и классических инструментах.

Что вас ждёт:

Atomic Cellos — это не просто виолончели, а настоящие звёзды рок-сцены на классическом инструменте. На концерте вы услышите мировые рок-хиты в исполнении ядерных виолончелистов. Это будет нечто фантастическое и незабываемое!

Программа вечера:

Приготовьтесь к эмоциональной музыкальной эксплозии, включающей: Metallica – Nothing Else Matters, AC/DC – Highway to Hell, Bob Dylan – Knocking on Heaven’s Door, Rammstein – Adios, The Cranberries – Zombie, Queen – The Show Must Go On, We Will Rock You, Muse – Sing for Absolution, Nirvana – Smells Like Teen Spirit, Chris Isaak – Wicked Game, Limp Bizkit – Behind Blue Eyes, Алиса – Трасса E-95.

И это ещё не всё! Ожидайте ещё много неожиданных музыкальных сюрпризов. Узнать, что именно, можно только на концерте!