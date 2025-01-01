Atomic Cellos: Мировые рок-хиты на виолончелях + экскурсия в Доме графини С.В. Паниной

Уникальное шоу и экскурсия

Приготовьтесь к уникальному шоу! На сцене Atomic Cellos выступит ансамбль виолончелей, который покоряет сердца зрителей своей невероятной энергией и мастерством. Вы услышите всемирно известные рок-хиты от таких легенд, как Queen, Metallica, Muse и Rammstein.

Эти виолончели не просто музыкальные инструменты – это настоящее искусство. Вы забудете о стереотипах, что в консерваториях царит только занудство. Приходите и переубедитесь! Эта музыка вернёт вас в лучшие моменты вашей жизни: в слезах от любимых баллад, на выпускном вечере, под звуки гитары у костра с друзьями или после бессонной ночи в рок-клубе.

Программа концерта

В программе концерта — самые знаковые рок-композиции:

Metallica – Nothing Else Matters

Linkin Park – Numb

AC/DC – Highway to Hell

Bob Dylan – Knocking on Heaven's Door

Rammstein – Adios

The Cranberries – Zombie

Radiohead – Creep

Queen – The Show Must Go On, We Will Rock You

Muse – Sing for Absolution

Nirvana – Smells Like Teen Spirit

Bloodhound Gang – Foxtrot Uniform Charlie Kilo

Metallica – Enter Sandman

Chris Isaak – Wicked Game

Limp Bizkit – Behind Blue Eyes

Алиса – Трасса E-95

Экскурсия по Дому графини С.В. Паниной

После концерта всех гостей ждет экскурсия по Народному дому графини Софьи Владимировны Паниной — фрейлины Русского Императорского двора и крупной благотворительницы. Профессиональные экскурсоводы расскажут об истории этого уникального здания и жизни знаменитой семьи.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!