Atomic Cellos: Мировые рок-хиты на виолончелях + экскурсия в Доме графини С.В. Паниной

Приготовьтесь к уникальному шоу! На сцене Atomic Cellos выступит ансамбль виолончелей, который покоряет сердца зрителей своей невероятной энергией и мастерством. Вы услышите всемирно известные рок-хиты от таких легенд, как Queen, Metallica, Muse и Rammstein.
Эти виолончели не просто музыкальные инструменты – это настоящее искусство. Вы забудете о стереотипах, что в консерваториях царит только занудство. Приходите и переубедитесь! Эта музыка вернёт вас в лучшие моменты вашей жизни: в слезах от любимых баллад, на выпускном вечере, под звуки гитары у костра с друзьями или после бессонной ночи в рок-клубе.
В программе концерта — самые знаковые рок-композиции:
После концерта всех гостей ждет экскурсия по Народному дому графини Софьи Владимировны Паниной — фрейлины Русского Императорского двора и крупной благотворительницы. Профессиональные экскурсоводы расскажут об истории этого уникального здания и жизни знаменитой семьи.
Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!