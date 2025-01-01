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Atomic Cellos: Мировые рок-хиты на виолончелях + экскурсия в Доме графини С.В. Паниной
Киноафиша Atomic Cellos: Мировые рок-хиты на виолончелях + экскурсия в Доме графини С.В. Паниной

Atomic Cellos: Мировые рок-хиты на виолончелях + экскурсия в Доме графини С.В. Паниной

6+
Продолжительность 2 часа без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Уникальное шоу и экскурсия 

Приготовьтесь к уникальному шоу! На сцене Atomic Cellos выступит ансамбль виолончелей, который покоряет сердца зрителей своей невероятной энергией и мастерством. Вы услышите всемирно известные рок-хиты от таких легенд, как Queen, Metallica, Muse и Rammstein.

Эти виолончели не просто музыкальные инструменты – это настоящее искусство. Вы забудете о стереотипах, что в консерваториях царит только занудство. Приходите и переубедитесь! Эта музыка вернёт вас в лучшие моменты вашей жизни: в слезах от любимых баллад, на выпускном вечере, под звуки гитары у костра с друзьями или после бессонной ночи в рок-клубе.

Программа концерта

В программе концерта — самые знаковые рок-композиции:

  • Metallica – Nothing Else Matters
  • Linkin Park – Numb
  • AC/DC – Highway to Hell
  • Bob Dylan – Knocking on Heaven's Door
  • Rammstein – Adios
  • The Cranberries – Zombie
  • Radiohead – Creep
  • Queen – The Show Must Go On, We Will Rock You
  • Muse – Sing for Absolution
  • Nirvana – Smells Like Teen Spirit
  • Bloodhound Gang – Foxtrot Uniform Charlie Kilo
  • Metallica – Enter Sandman
  • Chris Isaak – Wicked Game
  • Limp Bizkit – Behind Blue Eyes
  • Алиса – Трасса E-95

Экскурсия по Дому графини С.В. Паниной

После концерта всех гостей ждет экскурсия по Народному дому графини Софьи Владимировны Паниной — фрейлины Русского Императорского двора и крупной благотворительницы. Профессиональные экскурсоводы расскажут об истории этого уникального здания и жизни знаменитой семьи.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 августа
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
17:00 от 1500 ₽

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