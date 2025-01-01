Спектакль Атом: Научное шоу

Атом шоу — наука, ставшая искусством

Хотите раскрыть тайны Вселенной и познать силу научных открытий? Приглашаем вас в увлекательное путешествие, где ведущий Профессор Атом в камерном формате превращает занятия наукой в настоящее волшебство! Все эксперименты проходят прямо перед вашими глазами. А вы внимательно смотрите?

Пять часов научного волшебства

В программе представлен ряд потрясающих научных мини-шоу за один вечер:

Химические эксперименты: Узнайте, почему вода меняет цвета быстрее, чем вы успеваете сказать «химия», и какой песок обладает суперспособностью. А также проведите эксперимент своими руками — не бойтесь, руки останутся чистыми!

Что вас ожидает на «Атом шоу»?

Посещение «Атом шоу» подарит вам:

Позитивные впечатления: каждый зритель испытает восторг и восхищение перед наукой;

Расширение кругозора: постижение законов природы и понимание важности науки в нашей жизни;

Развитие критического мышления: стимулирование интереса к исследованиям и стремление узнавать новое;

Укрепление связи между поколениями: семейное мероприятие, позволяющее родителям разделить детские восторги и желание познавать мир.

Для кого это мероприятие?

«Атом шоу» — идеальный отдых для всей семьи, школьников и всех желающих почувствовать себя исследователями космоса, древними учеными и авантюрными путешественниками одновременно!

Ждём вас на «Атом шоу» — научное представление, которое заставит вашу семью влюбиться в знания и творческое мышление! Не забудьте, билет необходим каждому зрителю. В зале действует свободная рассадка. Рекомендуем взять с собой сменную обувь или носочки. Рекомендуемый возраст — для детей от 5 до 12 лет.