Спектакль Атом: Научное шоу

Атом: Научное шоу
6+
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Атом шоу — наука, ставшая искусством

Хотите раскрыть тайны Вселенной и познать силу научных открытий? Приглашаем вас в увлекательное путешествие, где ведущий Профессор Атом в камерном формате превращает занятия наукой в настоящее волшебство! Все эксперименты проходят прямо перед вашими глазами. А вы внимательно смотрите?

Пять часов научного волшебства

В программе представлен ряд потрясающих научных мини-шоу за один вечер:

  • Химические эксперименты: Узнайте, почему вода меняет цвета быстрее, чем вы успеваете сказать «химия», и какой песок обладает суперспособностью. А также проведите эксперимент своими руками — не бойтесь, руки останутся чистыми!
  • Азотное шоу: Понаблюдайте за мгновенной заморозкой предметов и впечатляющими взрывами азота. Приключения станут еще интереснее с экспериментом «Огненное дыхание дракона»!
  • Шоу мыльных пузырей: Создадим гигантские прозрачные пузыри и покажем их фантастический танец.
  • Тесла + Лазерное шоу: Увидите молнии, созданные человеком, и световые шоу ярче, чем дискотека в клубе 90-х! Проведем эксперимент и покажем, насколько могущественными могут быть лазерные указки. Вау-эффект гарантирован!
  • Неоновое шоу: Проверьте законы физики под ультрафиолетовыми лучами и узнайте, почему некоторые материалы сияют в темноте.
  • Бумажное шоу: Кто бы мог подумать, что обычная бумага способна удивлять сильнее гаджетов? Создадим бумажные шедевры, достойные галереи современного искусства!
  • Научные фокусники: Настоящие учёные покажут фокусы, круче любого циркового представления! Узнайте секреты иллюзии и убедитесь, что реальность порой куда интереснее магии.

Что вас ожидает на «Атом шоу»?

Посещение «Атом шоу» подарит вам:

  • Позитивные впечатления: каждый зритель испытает восторг и восхищение перед наукой;
  • Расширение кругозора: постижение законов природы и понимание важности науки в нашей жизни;
  • Развитие критического мышления: стимулирование интереса к исследованиям и стремление узнавать новое;
  • Укрепление связи между поколениями: семейное мероприятие, позволяющее родителям разделить детские восторги и желание познавать мир.

Для кого это мероприятие?

«Атом шоу» — идеальный отдых для всей семьи, школьников и всех желающих почувствовать себя исследователями космоса, древними учеными и авантюрными путешественниками одновременно!

Ждём вас на «Атом шоу» — научное представление, которое заставит вашу семью влюбиться в знания и творческое мышление! Не забудьте, билет необходим каждому зрителю. В зале действует свободная рассадка. Рекомендуем взять с собой сменную обувь или носочки. Рекомендуемый возраст — для детей от 5 до 12 лет.

