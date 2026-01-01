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Атмосферник 60-х
Киноафиша Атмосферник 60-х

Спектакль Атмосферник 60-х

Постановка
Вне... школа 18+
Режиссер Григорий Южаков
Продолжительность 1 час 35 минут
Возраст 18+

О спектакле

Иммерсивный вечер: погружение в атмосферу 60-х

Закрой глаза и прислушайся. Слышишь, как наполняется воздух звуками приближающегося праздника? Мы перенесемся в типичную коммуналку шестидесятых годов, где начинается праздничное застолье по случаю Дня рождения.

Ностальгия и волшебство прошлого
Представь стол, уставленный оливье, свекольным салатом, бутербродами со шпротами, конфетами и, конечно, легендарным тортом «Наполеон». Мы почувствуем ту самую тёплую и душевную атмосферу праздника, знакомую каждому из нас. На этом вечере можно пообщаться с соседями, устроить танцы под любимые песни тех лет и ощутить атмосферу времени, когда всё было пронизано любовью и свободой.

Оживление атмосферы 60-х
Этот вечер – часть проекта «Атмосферник», попытка представить, каким был мир, в котором мы, артисты «ВНЕ…ТЕАТР», никогда не жили. Режиссёр Григорий Южаков стремится передать уникальную атмосферу того времени, когда маленькие кухни и открытый космос были частью жизни, и создать для зрителей настоящий момент ностальгии, наполненный музыкой, танцами и живыми воспоминаниями.

Фотографии

Атмосферник 60-х Атмосферник 60-х Атмосферник 60-х Атмосферник 60-х Атмосферник 60-х Атмосферник 60-х Атмосферник 60-х Атмосферник 60-х Атмосферник 60-х Атмосферник 60-х Атмосферник 60-х Атмосферник 60-х
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