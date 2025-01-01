Иммерсивное шоу «Атлантида. AI» в Москве

«Атлантида. AI» — уникальный проект, который сочетает в себе искусство и технологии. Это иммерсивное шоу создано в коллаборации художников и искусственного интеллекта. Сценарий и визуальные элементы разработаны с помощью алгоритмов, что делает его особенно актуальным для детей школьного возраста. Для школьных классов предусмотрены специальные тарифы.

Сюжет и главные герои

Главный герой шоу, Капитан, принимает участие в эксперименте, который включает 10 дней общения только с искусственным интеллектом Нейрой. Нейра имеет доступ к его воспоминаниям, фантазиям и мечтам. Роль Капитана исполняет Ян Ильвес, известный по сериалам «Король и шут» и «Страх над Невой».

Почему стоит посетить шоу?

Философское размышление. Шоу затрагивает важные вопросы о будущем человечества в эпоху ИИ. Платон описал миф об Атлантиде как метафору идеального устройства мира. Может ли человечество «уйти на дно», как это случилось с атлантами?

Шоу затрагивает важные вопросы о будущем человечества в эпоху ИИ. Платон описал миф об Атлантиде как метафору идеального устройства мира. Может ли человечество «уйти на дно», как это случилось с атлантами? Современные мысли. В историю, написанную в IV веке до н. э., интегрированы высказывания известных современных философов и технопредпринимателей, таких как Юваль Ной Харари, Сэм Альтман и Илон Маск. Технологии несут как риски, так и возможности.

В историю, написанную в IV веке до н. э., интегрированы высказывания известных современных философов и технопредпринимателей, таких как Юваль Ной Харари, Сэм Альтман и Илон Маск. Технологии несут как риски, так и возможности. Персонажи от ИИ. Осьминог, роборыбы и другие персонажи шоу были придуманы искусственным интеллектом и доработаны людьми. Как на самом деле упрощается работа художника вместе с ИИ?

Осьминог, роборыбы и другие персонажи шоу были придуманы искусственным интеллектом и доработаны людьми. Как на самом деле упрощается работа художника вместе с ИИ? Юмор и технологии. Почему искусственному интеллекту сложнее всего дается юмор? В шоу представлены результаты эксперимента, в котором вместе с ChatGPT мы пытались написать стендап.

Интерактивная часть

Шоу завершается интерактивной частью, где стены проекционного зала реагируют на движения посетителей — тела и рук. Это создает уникальный опыт взаимодействия с искусством.

Временные рамки

Продолжительность шоу составляет 35 минут:

Основное шоу — 20 минут.

Бэкстейдж о работе с нейронными сетями — 5 минут.

Интерактивная часть — 10 минут.

Новое пространство для искусства

«Внутришоу» — новый арт-центр в Москве, расположенный на территории общественного пространства «Хлебозавод №9». Здесь представлены современные digital-искусства: выставки, шоу, музыкальные и театральные перформансы.