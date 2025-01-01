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Атлантида.AI
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Атлантида.AI

6+
Возраст 6+
Билеты от 690₽

О концерте/спектакле

Иммерсивное шоу «Атлантида. AI» в Москве

«Атлантида. AI» — уникальный проект, который сочетает в себе искусство и технологии. Это иммерсивное шоу создано в коллаборации художников и искусственного интеллекта. Сценарий и визуальные элементы разработаны с помощью алгоритмов, что делает его особенно актуальным для детей школьного возраста. Для школьных классов предусмотрены специальные тарифы.

Сюжет и главные герои

Главный герой шоу, Капитан, принимает участие в эксперименте, который включает 10 дней общения только с искусственным интеллектом Нейрой. Нейра имеет доступ к его воспоминаниям, фантазиям и мечтам. Роль Капитана исполняет Ян Ильвес, известный по сериалам «Король и шут» и «Страх над Невой».

Почему стоит посетить шоу?

  • Философское размышление. Шоу затрагивает важные вопросы о будущем человечества в эпоху ИИ. Платон описал миф об Атлантиде как метафору идеального устройства мира. Может ли человечество «уйти на дно», как это случилось с атлантами?
  • Современные мысли. В историю, написанную в IV веке до н. э., интегрированы высказывания известных современных философов и технопредпринимателей, таких как Юваль Ной Харари, Сэм Альтман и Илон Маск. Технологии несут как риски, так и возможности.
  • Персонажи от ИИ. Осьминог, роборыбы и другие персонажи шоу были придуманы искусственным интеллектом и доработаны людьми. Как на самом деле упрощается работа художника вместе с ИИ?
  • Юмор и технологии. Почему искусственному интеллекту сложнее всего дается юмор? В шоу представлены результаты эксперимента, в котором вместе с ChatGPT мы пытались написать стендап.

Интерактивная часть

Шоу завершается интерактивной частью, где стены проекционного зала реагируют на движения посетителей — тела и рук. Это создает уникальный опыт взаимодействия с искусством.

Временные рамки

Продолжительность шоу составляет 35 минут:

  • Основное шоу — 20 минут.
  • Бэкстейдж о работе с нейронными сетями — 5 минут.
  • Интерактивная часть — 10 минут.

Новое пространство для искусства

«Внутришоу» — новый арт-центр в Москве, расположенный на территории общественного пространства «Хлебозавод №9». Здесь представлены современные digital-искусства: выставки, шоу, музыкальные и театральные перформансы.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
11:40 от 1190 ₽ 13:00 от 1190 ₽ 14:20 от 1190 ₽ 15:40 от 1190 ₽ 17:00 от 1190 ₽ 18:20 от 1190 ₽ 19:40 от 1190 ₽
27 июля
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
13:00 от 1190 ₽ 14:20 от 1190 ₽ 15:40 от 1190 ₽ 17:00 от 1190 ₽ 18:20 от 1190 ₽
28 июля
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
14:20 от 690 ₽ 17:00 от 890 ₽ 18:20 от 890 ₽ 19:40 от 890 ₽
29 июля
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
14:20 от 690 ₽ 17:00 от 890 ₽ 18:20 от 890 ₽ 19:40 от 890 ₽
30 июля
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
14:20 от 690 ₽ 17:00 от 890 ₽ 18:20 от 890 ₽ 19:40 от 890 ₽
31 июля
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
14:20 от 690 ₽
1 августа
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
14:20 от 690 ₽ 17:00 от 890 ₽ 18:20 от 890 ₽ 19:40 от 890 ₽
2 августа
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
11:40 от 1190 ₽ 13:00 от 1190 ₽ 14:20 от 1190 ₽ 15:40 от 1190 ₽ 17:00 от 1190 ₽ 18:20 от 1190 ₽ 19:40 от 1190 ₽
3 августа
Digital Art Центр «Внутришоу» Москва, Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод №9, пространство «Ангар»
13:00 от 1190 ₽ 14:20 от 1190 ₽ 15:40 от 1190 ₽ 17:00 от 1190 ₽ 18:20 от 1190 ₽

Фотографии

Атлантида.AI Атлантида.AI Атлантида.AI Атлантида.AI Атлантида.AI Атлантида.AI Атлантида.AI

В ближайшие дни

Квест «Миссия невыполнима»
6+
Экскурсия Мастер-класс
Квест «Миссия невыполнима»
17 августа в 12:00 Музей «В Тишине»
от 750 ₽
Входной билет в Музей Павла и Сергея Третьяковых
0+
Входной билет в Музей Павла и Сергея Третьяковых
15 августа в 17:30 Музей Павла и Сергея Третьяковых
Билеты
Политехническая экспозиция музея
0+
Интерактивный Исторические выставки
Политехническая экспозиция музея
18 августа в 14:00 Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
от 500 ₽
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