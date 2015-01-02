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Атавизм
Киноафиша Атавизм

Спектакль Атавизм

18+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Ирония человеческого существования в современном трагифарсе от Сергея Азеева

В современном мире человеческая жизнь кажется утраченной, наполненной безразличием. Даже смерть порой не воспринимается как значительное событие. Что же остаётся от человека, его памяти, традиций и чувств в этом бездушном пространстве? Возможно, всё это — лишь атавизм, от которого можно избавиться, продолжая «жить» на «другом уровне», куда попадает главный герой после своей смерти.

Погружение в философские размышления

Спектакль «Атавизм» — это современный трагифарс, который приглашает зрителя задуматься о глубоком смысле человеческого существования. В нём поднимаются важные вопросы: что такое жизнь? Какова ценность памяти и традиций? Или мы действительно стали заложниками устаревших идей?

Ирония как способ восприятия

Драматургия спектакля пронизана иронией, присущей русскому человеку. Почему бы не посмеяться над собственным существованием? Этот подход позволяет зрителю взглянуть на жизнь с новой точки зрения, находя в ней неожиданные грани.

Не упустите возможность увидеть «Атавизм»

Спектакль будет представлен в театре <название театра> <дата показа>. Не упустите шанс стать частью этого умного и остроумного обсуждения о жизни, памяти и ценностях. Купите билеты и погрузитесь в мир, где зритель становится соучастником философского диалога.

Режиссер
Сергей Азеев
В ролях
Станислав Белозеров
Алексей Вдовин
Альбина Лисконог
Мария Радзивилл
Александра Жарова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 сентября
Скороход Санкт-Петербург, Московский просп., 107, корп. 5, 4 этаж
20:00 от 1900 ₽

Фотографии

Атавизм Атавизм Атавизм Атавизм Атавизм

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