Грандиозная вечеринка Asylum в DEX

4 января в DEX начинается новый год с энергичной мультижанровой вечеринки Asylum. На трех танцполах вас ждут хедлайнеры: CHAIN DAMAGE и UNBALANCE, резиденты команды Monasterio, а также дуэт из Санкт-Петербурга ОБЩЕСТВО МОЛОДЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ и ROMA PTASHENKO. Впервые на большой сцене выступят LER.KKS и основатель проекта KIRUSH.

Уникальный line-up

Вечеринка обещает быть насыщенной и разнообразной по составу исполнителей. Вот полный список участников:

ОБЩЕСТВО МОЛОДЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ

AFTERKUNST

BE+A [Asylum]

CHAIN DAMAGE [Monasterio]

DARY K [Asylum]

EVARCROW (hybrid live) [Asylum]

EVILMEISTER

HELGA ZEIT [Shümer]

HVTEMVN

IAMSLG [Shümer]

ILA [Blackout / Perecore]

KIRUSH [Asylum]

LER.KKS

MAGVAN

MARLA SINGER

MELANIN

ONEIROID (vinyl)

OSIXED

OVERSPACE [Logovo]

ROMA PTASHENKO

SSS

TASHIKA

UNBALANCE [Monasterio / M_division]

YANA TSARIK [Shümer]

Специальный корнер STUFF LAB

В рамках мероприятия будет работать корнер STUFF LAB, где зрители смогут ознакомиться с уникальными предложениями и товарами.

Где и когда?

Мы ждем вас 4 января с 23:00 до 08:00 в DEX, расположенном по адресу: Москва, Шарикоподшипниковская улица, 13, стр. 32. Этот вечер станет отличным началом нового года и позволит насытиться яркими впечатлениями!