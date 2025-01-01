Меню
Asylum
Билеты от 1500₽
Киноафиша Asylum

Asylum

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте

Грандиозная вечеринка Asylum в DEX

4 января в DEX начинается новый год с энергичной мультижанровой вечеринки Asylum. На трех танцполах вас ждут хедлайнеры: CHAIN DAMAGE и UNBALANCE, резиденты команды Monasterio, а также дуэт из Санкт-Петербурга ОБЩЕСТВО МОЛОДЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ и ROMA PTASHENKO. Впервые на большой сцене выступят LER.KKS и основатель проекта KIRUSH.

Уникальный line-up

Вечеринка обещает быть насыщенной и разнообразной по составу исполнителей. Вот полный список участников:

  • ОБЩЕСТВО МОЛОДЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ
  • AFTERKUNST
  • BE+A [Asylum]
  • CHAIN DAMAGE [Monasterio]
  • DARY K [Asylum]
  • EVARCROW (hybrid live) [Asylum]
  • EVILMEISTER
  • HELGA ZEIT [Shümer]
  • HVTEMVN
  • IAMSLG [Shümer]
  • ILA [Blackout / Perecore]
  • KIRUSH [Asylum]
  • LER.KKS
  • MAGVAN
  • MARLA SINGER
  • MELANIN
  • ONEIROID (vinyl)
  • OSIXED
  • OVERSPACE [Logovo]
  • ROMA PTASHENKO
  • SSS
  • TASHIKA
  • UNBALANCE [Monasterio / M_division]
  • YANA TSARIK [Shümer]

Специальный корнер STUFF LAB

В рамках мероприятия будет работать корнер STUFF LAB, где зрители смогут ознакомиться с уникальными предложениями и товарами.

Где и когда?

Мы ждем вас 4 января с 23:00 до 08:00 в DEX, расположенном по адресу: Москва, Шарикоподшипниковская улица, 13, стр. 32. Этот вечер станет отличным началом нового года и позволит насытиться яркими впечатлениями!

Купить билет на концерт Asylum

Январь
4 января воскресенье
23:00
Dex Москва, Шарикоподшипниковская, 13, стр. 32
от 1500 ₽

