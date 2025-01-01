4 января в DEX начинается новый год с энергичной мультижанровой вечеринки Asylum. На трех танцполах вас ждут хедлайнеры: CHAIN DAMAGE и UNBALANCE, резиденты команды Monasterio, а также дуэт из Санкт-Петербурга ОБЩЕСТВО МОЛОДЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ и ROMA PTASHENKO. Впервые на большой сцене выступят LER.KKS и основатель проекта KIRUSH.
Вечеринка обещает быть насыщенной и разнообразной по составу исполнителей. Вот полный список участников:
В рамках мероприятия будет работать корнер STUFF LAB, где зрители смогут ознакомиться с уникальными предложениями и товарами.
Мы ждем вас 4 января с 23:00 до 08:00 в DEX, расположенном по адресу: Москва, Шарикоподшипниковская улица, 13, стр. 32. Этот вечер станет отличным началом нового года и позволит насытиться яркими впечатлениями!