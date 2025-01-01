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Ася
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Спектакль Ася

Постановка
Новошахтинский драматический театр 12+
Режиссер Игорь Черкашин
Продолжительность 1 час 45 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Ася»: история о любви по Тургеневу

В Новошахтинском драматическом театре состоится премьера спектакля «Ася», созданного в рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины». Это уникальное произведение объединяет сценографию, костюмы, видеопроекции, хореографию и световое решение.

О чем спектакль?

«Ася» — это трогательная история любви, написанная русским классиком Иваном Тургеневым. В центре сюжета — 17-летняя девушка Ася, которая полна эмоций и искренности. Рассказ ведется от лица немолодого человека, вспоминающего свою первую любовь в возрасте 25 лет. Спектакль поднимает важные вопросы: как не жалеть об упущенных возможностях? Существует ли любовь, которая сопровождает нас до конца жизни? Зрители смогут найти ответы на эти вопросы в ходе спектакля.

Команда постановки

Инсценировку и тексты песен написал Евгений Муравьев, талантливый поэт-песенник и драматург из Москвы. Его работы известны благодаря популярным песням, исполняемым звездами российской эстрады. Музыку к спектаклю создал Владимир Баскин, композитор из Санкт-Петербурга, член Союза композиторов России и автор множества мюзиклов и балетов.

Режиссером спектакля стал Игорь Черкашин, известный новошахтинской публике благодаря своим предыдущим работам. Он окончил Днепропетровское государственное театральное училище и работал в различных театрах России, получив множество наград на театральных конкурсах.

Зачем стоит посетить спектакль?

«Ася» — это не только глубокая драма, но и яркий зрелищный спектакль, который привлечет внимание каждого зрителя. В нем гармонично сочетаются оригинальные музыкальные композиции и эмоциональная игра актеров. Не упустите возможность увидеть это произведение на сцене!

Театр любит и ждет вас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 30 августа
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
18:00 от 500 ₽

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