Спектакль Астрономия любви

Любовь и звёзды: мюзикл по мотивам М. Себастьяна

В Камерном музыкальном театре им. В. Степанова (ДК Сормово) зрителей ждет захватывающий мюзикл в двух действиях, основанный на произведениях М. Себастьяна. Спектакль расскажет историю астронома Морина Мирою, который открывает новую звезду и одновременно встречает светскую красавицу Мону.

Любовь между Морином и Моной погружает героев в невероятные события, превращая их жизнь в космическую сагу. Перед ними встает непростой выбор: в каком мире им продолжать своё существование? Этот вопрос не только о любви, но и о судьбе, заставляет задуматься о том, сколько живёт настоящая любовь и возможно ли её уничтожить.

Сюжет мюзикла полон глубоких эмоций и философских размышлений о жизни и выборе. Это один из самых трогательных спектаклей, который привлечёт внимание всех любителей музыкального театра и глубоких, содержательных историй.