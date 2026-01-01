Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Астрономия любви
Киноафиша Астрономия любви

Спектакль Астрономия любви

12+
Продолжительность 150 минут
Возраст 12+

О спектакле

Любовь и звёзды: мюзикл по мотивам М. Себастьяна

В Камерном музыкальном театре им. В. Степанова (ДК Сормово) зрителей ждет захватывающий мюзикл в двух действиях, основанный на произведениях М. Себастьяна. Спектакль расскажет историю астронома Морина Мирою, который открывает новую звезду и одновременно встречает светскую красавицу Мону.

Любовь между Морином и Моной погружает героев в невероятные события, превращая их жизнь в космическую сагу. Перед ними встает непростой выбор: в каком мире им продолжать своё существование? Этот вопрос не только о любви, но и о судьбе, заставляет задуматься о том, сколько живёт настоящая любовь и возможно ли её уничтожить.

Сюжет мюзикла полон глубоких эмоций и философских размышлений о жизни и выборе. Это один из самых трогательных спектаклей, который привлечёт внимание всех любителей музыкального театра и глубоких, содержательных историй.

Купить билет на спектакль Астрономия любви

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
3 апреля пятница
18:00
ДК «Красное Сормово» Нижний Новгород, Юбилейный б-р, 32
от 500 ₽

В ближайшие дни

Фантом. Призрак Оперы
12+
Мюзикл
Фантом. Призрак Оперы
19 мая в 19:00 МТС Live Холл Нижний Новгород
от 1700 ₽
Беспечная нота
6+
Драма
Беспечная нота
16 апреля в 19:00 Творческое объединение «Нетеатр»
от 800 ₽
О том, как котенок искал маму
0+
Детский Иммерсивный
О том, как котенок искал маму
8 марта в 10:00 Творческое объединение «Нетеатр»
от 2200 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше