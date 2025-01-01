Старшая группа астрономического клуба «Альциона» приглашает детей в возрасте от 10 до 16 лет открыть для себя удивительный мир астрономии. Астрономический клуб Волгоградского планетария работает с 1954 года и за эти годы подготовил множество талантливых ученых.
Выпускники клуба сегодня занимают руководящие позиции в научных учреждениях. Среди них:
Занятия клуба проводятся по уникальной методике, основанной на многолетнем опыте и знаниях специалистов Планетария. Программа разработана так, чтобы вызвать устойчивый интерес к астрономии и вооружить участников необходимыми знаниями о строении окружающего мира и Вселенной.
Занятия проходят в Большом Звездном зале, интерактивном классе, на Астрономической площадке и в Обсерватории. Здесь учащиеся получают исключительную возможность поработать с телескопом и астрономическим оборудованием, а также развивать навыки астрофотографии.
В результате обучения учащиеся:
Занятия проводятся один раз в неделю, продолжительность каждого урока составляет до 2 часов. Приходите и исследуйте удивительный мир астрономии вместе с нами!