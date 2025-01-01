Занятия в астрономическом клубе Волгоградского Планетария «Альциона»

Старшая группа астрономического клуба «Альциона» приглашает детей в возрасте от 10 до 16 лет открыть для себя удивительный мир астрономии. Астрономический клуб Волгоградского планетария работает с 1954 года и за эти годы подготовил множество талантливых ученых.

Наши выпускники

Выпускники клуба сегодня занимают руководящие позиции в научных учреждениях. Среди них:

Сурдин Владимир Георгиевич – кандидат физико-математических наук, доцент физического факультета МГУ.

Ламзин Сергей Анатольевич – доктор физико-математических наук, заместитель директора ГАИ имени П.К. Штернберга МГУ.

Ходыкин Сергей Александрович – кандидат физико-математических наук, в прошлом доцент кафедры теоретической физики ВГСП.

Методика и программа занятий

Занятия клуба проводятся по уникальной методике, основанной на многолетнем опыте и знаниях специалистов Планетария. Программа разработана так, чтобы вызвать устойчивый интерес к астрономии и вооружить участников необходимыми знаниями о строении окружающего мира и Вселенной.

Специально оборудованные классы

Занятия проходят в Большом Звездном зале, интерактивном классе, на Астрономической площадке и в Обсерватории. Здесь учащиеся получают исключительную возможность поработать с телескопом и астрономическим оборудованием, а также развивать навыки астрофотографии.

Что вы получите от обучения?

В результате обучения учащиеся:

Познакомятся с современными представлениями об устройстве Вселенной.

Научатся ориентироваться по звёздному небу разных сезонов.

Самостоятельно находить объекты ближнего и дальнего космоса.

Овладеют навыками работы с астрономическим оборудованием.

Занятия проводятся один раз в неделю, продолжительность каждого урока составляет до 2 часов. Приходите и исследуйте удивительный мир астрономии вместе с нами!