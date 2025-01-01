Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Астрономический кружок «Альциона»
Киноафиша Астрономический кружок «Альциона»

Астрономический кружок «Альциона»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Занятия в астрономическом клубе Волгоградского Планетария «Альциона»

Старшая группа астрономического клуба «Альциона» приглашает детей в возрасте от 10 до 16 лет открыть для себя удивительный мир астрономии. Астрономический клуб Волгоградского планетария работает с 1954 года и за эти годы подготовил множество талантливых ученых.

Наши выпускники

Выпускники клуба сегодня занимают руководящие позиции в научных учреждениях. Среди них:

  • Сурдин Владимир Георгиевич – кандидат физико-математических наук, доцент физического факультета МГУ.
  • Ламзин Сергей Анатольевич – доктор физико-математических наук, заместитель директора ГАИ имени П.К. Штернберга МГУ.
  • Ходыкин Сергей Александрович – кандидат физико-математических наук, в прошлом доцент кафедры теоретической физики ВГСП.

Методика и программа занятий

Занятия клуба проводятся по уникальной методике, основанной на многолетнем опыте и знаниях специалистов Планетария. Программа разработана так, чтобы вызвать устойчивый интерес к астрономии и вооружить участников необходимыми знаниями о строении окружающего мира и Вселенной.

Специально оборудованные классы

Занятия проходят в Большом Звездном зале, интерактивном классе, на Астрономической площадке и в Обсерватории. Здесь учащиеся получают исключительную возможность поработать с телескопом и астрономическим оборудованием, а также развивать навыки астрофотографии.

Что вы получите от обучения?

В результате обучения учащиеся:

  • Познакомятся с современными представлениями об устройстве Вселенной.
  • Научатся ориентироваться по звёздному небу разных сезонов.
  • Самостоятельно находить объекты ближнего и дальнего космоса.
  • Овладеют навыками работы с астрономическим оборудованием.

Занятия проводятся один раз в неделю, продолжительность каждого урока составляет до 2 часов. Приходите и исследуйте удивительный мир астрономии вместе с нами!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 30 сентября
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
19:00

В ближайшие дни

Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
6+
Естественно-научные Интерактивный Лекция
Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
5 сентября в 15:00 Волгоградский планетарий
Билеты
Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
6+
Естественно-научные Интерактивный Лекция
Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
21 сентября в 15:00 Волгоградский планетарий
Билеты
Полнокупольная программа «Путеводные звезды & обитаемая луна»
12+
Лекция
Полнокупольная программа «Путеводные звезды & обитаемая луна»
24 августа в 18:00 Волгоградский планетарий
от 450 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше