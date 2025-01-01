Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Астрокосмический центр «Притяжение»
Киноафиша Астрокосмический центр «Притяжение»

Астрокосмический центр «Притяжение»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Лекции для школьников в Нижегородском планетарии

Астрокосмический центр «Притяжение» приглашает школьников посетить увлекательные лекции, которые проходят в Нижегородском планетарии имени Георгия Гречко.

Узнайте больше о космосе

Лекции ориентированы на юных исследователей, которые хотят узнать больше о загадках вселенной. Программа включает увлекательные темы, охватывающие астрономию, физику и множество интересных фактов о космических явлениях.

Кто ведёт лекции?

Занятия проводятся опытными специалистами, которые делятся своим опытом и знаниями. Участники смогут задать вопросы и поучаствовать в обсуждениях, что сделает каждую лекцию незабываемой.

Почему стоит посетить?

  • Уникальная возможность задать вопросы профессионалам.
  • Интерактивный формат лекций.
  • Забавные факты о вселенной, которые вдохновят на дальнейшее изучение.

Не упустите шанс порадовать себя и своих детей удивительным погружением в мир астрономии в Нижегородском планетарии!

Купить билет на выставка Астрокосмический центр «Притяжение»

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
9 октября четверг
18:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
12 октября воскресенье
16:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
16 октября четверг
18:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
19 октября воскресенье
16:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
23 октября четверг
18:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
26 октября воскресенье
16:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
30 октября четверг
18:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20

В ближайшие дни

Посещение Планетария 1 в Нижнем Новгороде
0+
Естественно-научные
Посещение Планетария 1 в Нижнем Новгороде
14 октября в 19:00 Планетарий
от 300 ₽
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
6+
Экскурсия
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
11 октября в 15:00 Музей «В Тишине»
от 290 ₽
Посещение Планетария 1 в Нижнем Новгороде
0+
Естественно-научные
Посещение Планетария 1 в Нижнем Новгороде
27 ноября в 20:00 Планетарий
от 300 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше