Астрокосмический центр «Притяжение» приглашает школьников посетить увлекательные лекции, которые проходят в Нижегородском планетарии имени Георгия Гречко.
Лекции ориентированы на юных исследователей, которые хотят узнать больше о загадках вселенной. Программа включает увлекательные темы, охватывающие астрономию, физику и множество интересных фактов о космических явлениях.
Занятия проводятся опытными специалистами, которые делятся своим опытом и знаниями. Участники смогут задать вопросы и поучаствовать в обсуждениях, что сделает каждую лекцию незабываемой.
Не упустите шанс порадовать себя и своих детей удивительным погружением в мир астрономии в Нижегородском планетарии!