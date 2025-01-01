Лекции для школьников в Нижегородском планетарии

Астрокосмический центр «Притяжение» приглашает школьников посетить увлекательные лекции, которые проходят в Нижегородском планетарии имени Георгия Гречко.

Узнайте больше о космосе

Лекции ориентированы на юных исследователей, которые хотят узнать больше о загадках вселенной. Программа включает увлекательные темы, охватывающие астрономию, физику и множество интересных фактов о космических явлениях.

Кто ведёт лекции?

Занятия проводятся опытными специалистами, которые делятся своим опытом и знаниями. Участники смогут задать вопросы и поучаствовать в обсуждениях, что сделает каждую лекцию незабываемой.

Почему стоит посетить?

Уникальная возможность задать вопросы профессионалам.

Интерактивный формат лекций.

Забавные факты о вселенной, которые вдохновят на дальнейшее изучение.

Не упустите шанс порадовать себя и своих детей удивительным погружением в мир астрономии в Нижегородском планетарии!