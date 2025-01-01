Меню
Мастер-класс для юных инженеров: создаем ранец космонавта

Приглашаем юных инженеров и всех любителей космоса на практический мастер-класс, где вы сможете примерить на себя роль конструктора космической техники!

На этом увлекательном занятии участники будут проектировать и собирать модель ранца космонавта — того самого индивидуального реактивного устройства, которое позволяет астронавтам безопасно работать и перемещаться в невесомости во время выходов в открытый космос.

Что вас ждет на мастер-классе?

В процессе мастер-класса вы:

  • узнаете, как устроено сложное оборудование для внекорабельной деятельности;
  • поймете, какие системы жизнеобеспечения (подача воздуха, регулировка температуры) и навигации необходимы для работы в безвоздушном пространстве;
  • собственными руками создадите действующую модель этого уникального устройства.

Почему это важно?

Это прекрасная возможность не только развить инженерные навыки, но и глубже понять, с какими проблемами сталкиваются покорители космоса и какие технологии помогают им преодолевать суровые условия Вселенной.

Ждем всех, кто готов сконструировать свой собственный кусочек космической истории!

Октябрь
6 октября понедельник
14:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 300 ₽
14:45
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 300 ₽
15:30
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 300 ₽
8 октября среда
15:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 300 ₽
15:45
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 300 ₽
16:30
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 300 ₽
10 октября пятница
15:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 300 ₽
15:45
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 300 ₽
16:30
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 300 ₽

