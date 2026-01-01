Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Астана Балет. Симфонический концерт
Киноафиша Астана Балет. Симфонический концерт

Астана Балет. Симфонический концерт

6+
Возраст 6+

О концерте

Симфонической концерт «Астана Балет» в Сочи

Гастроли театра «Астана Балет» завершатся масштабным симфоническим концертом, который пройдет на Главной сцене Концертного центра «Сириус» в рамках Международного фестиваля искусств для детей и молодёжи «Сириус — Роза Хутор». Под управлением главного дирижера театра Армана Уразгалиева симфонический оркестр представит программу, объединившую казахскую, русскую и западноевропейскую музыкальные традиции.

Программа вечера

Концерт будет посвящен произведениям композиторов, сыгравших ключевую роль в формировании казахской профессиональной музыкальной школы. Открывают программу работы Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди, которые соединили традиции народного музыкального наследия с европейскими академическими формами. В дальнейшем будет представлено творчество Сыдыка Мухамеджанова и симфонические произведения Тлеса Кажгалиева — яркого представителя казахских композиторов.

В финале концерта зрителей ждут знаменитыми произведениями классиков, таких как Чайковский, Верди и Бизе. Особое внимание будет уделено музыке Александра Зацепина, чья карьера неразрывно связана с казахстанским кинематографом. В программе прозвучит музыка из фильма «Наш милый доктор», что станет ностальгическим напоминанием об общем культурном прошлом.

Что услышат зрители?

  • Тлес Кажгалиев — «Қыз қуу» из балета «Степная легенда»
  • Ахмет Жубанов — Латиф Хамиди — Ария Абая из оперы «Абай»
  • Сыдык Мухамеджанов — Каватина Серке из оперы «Айсулу»
  • Пётр Чайковский — Адажио из балета «Щелкунчик»
  • Александр Зацепин — «Вальс о весне», «Надо мной небо синее»
  • Джузеппе Верди — Ариа Виолетты из оперы «Травиата»
  • Жорж Бизе — Куплеты Эскамильо

Информация для зрителей

Концерт ориентирован на зрителей старше 6 лет и продлится 1 час 20 минут. Не пропустите уникальную возможность услышать классические произведения в исполнении высокопрофессионального коллектива, который соединяет традиции академического исполнительства с современными художественными поисками.

Купить билет на концерт Астана Балет. Симфонический концерт

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
7 июня воскресенье
18:00
Концертный центр «Сириус» Сочи, пос. Сириус, Чемпионов, 5
от 1100 ₽

В ближайшие дни

Концерт ко Дню России
6+
Классическая музыка

Концерт ко Дню России

12 июня в 19:00 Концертный центр «Сириус»
от 1650 ₽
От барокко к танго
12+
Классическая музыка

От барокко к танго

14 июня в 17:00 Зал органной и камерной музыки
от 500 ₽
Органный иллюзион
12+
Классическая музыка

Органный иллюзион

5 июля в 17:00 Зал органной и камерной музыки
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше