Астана Балет. Симфонический концерт

Симфонической концерт «Астана Балет» в Сочи

Гастроли театра «Астана Балет» завершатся масштабным симфоническим концертом, который пройдет на Главной сцене Концертного центра «Сириус» в рамках Международного фестиваля искусств для детей и молодёжи «Сириус — Роза Хутор». Под управлением главного дирижера театра Армана Уразгалиева симфонический оркестр представит программу, объединившую казахскую, русскую и западноевропейскую музыкальные традиции.

Программа вечера

Концерт будет посвящен произведениям композиторов, сыгравших ключевую роль в формировании казахской профессиональной музыкальной школы. Открывают программу работы Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди, которые соединили традиции народного музыкального наследия с европейскими академическими формами. В дальнейшем будет представлено творчество Сыдыка Мухамеджанова и симфонические произведения Тлеса Кажгалиева — яркого представителя казахских композиторов.

В финале концерта зрителей ждут знаменитыми произведениями классиков, таких как Чайковский, Верди и Бизе. Особое внимание будет уделено музыке Александра Зацепина, чья карьера неразрывно связана с казахстанским кинематографом. В программе прозвучит музыка из фильма «Наш милый доктор», что станет ностальгическим напоминанием об общем культурном прошлом.

Что услышат зрители?

Тлес Кажгалиев — «Қыз қуу» из балета «Степная легенда»

Ахмет Жубанов — Латиф Хамиди — Ария Абая из оперы «Абай»

Сыдык Мухамеджанов — Каватина Серке из оперы «Айсулу»

Пётр Чайковский — Адажио из балета «Щелкунчик»

Александр Зацепин — «Вальс о весне», «Надо мной небо синее»

Джузеппе Верди — Ариа Виолетты из оперы «Травиата»

Жорж Бизе — Куплеты Эскамильо

Информация для зрителей

Концерт ориентирован на зрителей старше 6 лет и продлится 1 час 20 минут. Не пропустите уникальную возможность услышать классические произведения в исполнении высокопрофессионального коллектива, который соединяет традиции академического исполнительства с современными художественными поисками.