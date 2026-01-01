Ассортипати

Концерт-фан-встреча группы Ассорти для детей

Клуб «Ц» приглашает юных зрителей и их родителей на уникальное событие — концерт-фан-встречу популярной группы Ассорти. Солистки Полина Герц, Виктория Рада и Елена Фортовая обрели популярность среди детей в социальных сетях TikTok и Лайки.

Это мероприятие станет отличной возможностью для активного общения с исполнителями. Молодые поклонники смогут не только насладиться музыкой группы, но и встретиться со своими кумирами. Родители, которые приходят с детьми, могут с комфортом устроиться на диванчиках, наблюдая за развлекательной программой.

VIP-билеты и дополнительные возможности

Приобретя VIP-билет, зрители получат возможность участвовать в Meet & Greet перед концертом. Это отличная возможность сделать фотографии и записать видео с солистками Ассорти. Кроме того, после выступления пройдет автограф-сессия, где фанаты смогут получить подписи на мерчендайзе и сделать совместные снимки с исполнителями.

Советуем родителям позаботиться о билетах заранее, чтобы обеспечить своим детям незабываемый вечер с любимыми артистами!