Ассортипати

Концерт с популярными блогерами из группы «Ассорти» в Уфе

В Уфе в клубе «Дом Печати» состоится захватывающая фан-встреча с поющими блогерами из группы «Ассорти». В этот день зрители смогут насладиться выступлениями Полины Герц, Виктории Рады и Елены Фортовой, которые исполнят хиты из популярных социальных сетей Tik Tok и Likee.

Концерт пройдет в дни весенних школьных каникул, поэтому юные зрители и их родители не смогут его пропустить. В программе мероприятия — увлекательная фан-встреча с любимыми исполнителями, незабываемое музыкальное шоу и возможность получить автографы звезд после выступления.

Событие обещает быть ярким и запоминающимся, что сделает его прекрасным поводом для семейного времяпрепровождения и встречи с кумирами детских социальных сетей.