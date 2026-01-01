Оповещения от Киноафиши
Ассортипати

0+
Возраст 0+

О концерте

Концерт с популярными блогерами из группы «Ассорти» в Уфе

В Уфе в клубе «Дом Печати» состоится захватывающая фан-встреча с поющими блогерами из группы «Ассорти». В этот день зрители смогут насладиться выступлениями Полины Герц, Виктории Рады и Елены Фортовой, которые исполнят хиты из популярных социальных сетей Tik Tok и Likee.

Концерт пройдет в дни весенних школьных каникул, поэтому юные зрители и их родители не смогут его пропустить. В программе мероприятия — увлекательная фан-встреча с любимыми исполнителями, незабываемое музыкальное шоу и возможность получить автографы звезд после выступления.

Событие обещает быть ярким и запоминающимся, что сделает его прекрасным поводом для семейного времяпрепровождения и встречи с кумирами детских социальных сетей.

Купить билет на концерт Ассортипати

Апрель
1 апреля среда
17:00
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
от 1000 ₽

