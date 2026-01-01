Концертная программа «Я памятник себе воздвиг...»

Концертная программа «Я памятник себе воздвиг...» является данью уважения великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. В день памяти классика со сцены прозвучат его стихи и поэмы, избранные отрывки из «Евгения Онегина», а также воспоминания современников о поэте и его значении для культуры XXI века.

Читает Антон Тарасов

Чтецом программы выступит Антон Тарасов — художественный руководитель театра «НЕОЛИРА». Его глубокое понимание литературы и искусство выразительного чтения позволят зрителям открыть для себя новую грань пушкинских произведений. Антон обладает не только артистизмом, но и музыкальным талантом, что делает его выступление по-настоящему уникальным.

Творческий путь Антона Тарасова

С псих образование не определило его жизненный путь, Антон выбрал карьеру композитора и стал автором множества известных хитов, музыка которых звучит в Мариинском театре. Он также является автором таких произведений, как роман «Пару штрихов тому назад» и трёхтомник «Карельская сага», которые получили положительные отзывы критиков и читателей.

Театр «НЕОЛИРА»

Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА» был основан в 2019 году и за короткий срок успел представить более ста мероприятий: поэтических вечеров, конкурсов, открытых микрофонов, вечеров памяти, спектаклей и музыкальных вечеров. Ежегодный фестиваль «Белая ночь поэзии» также стал важной частью культурной жизни города. Каждое мероприятие театра «НЕОЛИРА» дарит зрителям неповторимые эмоции и глубокие впечатления.