Asper X
Киноафиша Asper X

Asper X

16+
Возраст 16+

О концерте

Концертный тур IXTERS TOUR 2026

Asper X приглашает вас на незабываемый концертный тур IXTERS TOUR 2026! В программе — презентация новых песен и исполнение лучших хитов, полных энергии и эмоций.

Присоединяйтесь к Икстерам

Все поклонники творчества Икстеров соберутся вместе для того, чтобы насладиться живым исполнением любимых песен. Это уникальная возможность для настоящих фанатов увидеть своих кумиров на одной сцене.

Что ожидать на концерте

Тур обещает быть ярким и насыщенным. Вы сможете насладиться как новыми композициями, так и классическими хитами, которые уже стали одами для многих поколений зрителей. Ожидайте сюрпризы и уникальные моменты!

Не пропустите!

Подробности о каждом концерте будут доступны в ближайшее время. Следите за анонсами, чтобы не упустить возможность стать частью этого грандиозного события!

Купить билет на концерт Asper X

В других городах
Март
1 марта воскресенье
19:00
Пространство «Родня» Ростов-на-Дону, Красноармейская, 33
от 2100 ₽
5 марта четверг
19:00
Diesel Воронеж, Генерала Лизюкова, 4
от 2100 ₽
7 марта суббота
19:00
Ferrum Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 2/1
от 2100 ₽
10 марта вторник
19:00
Бар без названия Самара, Братьев Коростелевых, 170
от 2100 ₽

В ближайшие дни

As I Lay Dying
18+
Рок Тяжелый рок
As I Lay Dying
4 марта в 20:00 Кроп Арена Воздух
от 3400 ₽
Павел Пиковский. Электричество
6+
Авторская песня Рок
Павел Пиковский. Электричество
11 апреля в 19:00 Volna. Mixology Bar
от 2000 ₽
Mary Gu
12+
Поп
Mary Gu
25 апреля в 20:00 Кроп Арена Воздух
от 4000 ₽
