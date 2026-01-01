Концертный тур IXTERS TOUR 2026

Asper X приглашает вас на незабываемый концертный тур IXTERS TOUR 2026! В программе — презентация новых песен и исполнение лучших хитов, полных энергии и эмоций.

Присоединяйтесь к Икстерам

Все поклонники творчества Икстеров соберутся вместе для того, чтобы насладиться живым исполнением любимых песен. Это уникальная возможность для настоящих фанатов увидеть своих кумиров на одной сцене.

Что ожидать на концерте

Тур обещает быть ярким и насыщенным. Вы сможете насладиться как новыми композициями, так и классическими хитами, которые уже стали одами для многих поколений зрителей. Ожидайте сюрпризы и уникальные моменты!

Не пропустите!

Подробности о каждом концерте будут доступны в ближайшее время. Следите за анонсами, чтобы не упустить возможность стать частью этого грандиозного события!