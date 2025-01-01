Меню
О концерте/спектакле

Тим Аспер в концертном туре 2025

Не упустите уникальную возможность насладиться живым выступлением Тим Аспера! В 2025 году он отправляется в концертный тур, который обещает стать одним из самых ярких музыкальных событий сезона. Артист представить новые песни вместе с любимыми хитами, которые уже давно полюбились зрителям.

Новые песни и любимые хиты

Тим Аспер известен своим глубоким голосом и чувственными мелодиями. В ходе тура он исполнит новые треки, которые обещают удивить как давних поклонников, так и новых слушателей. Убедитесь, что вы первыми услышите его свежие композиции!

Атмосфера живого выступления

Концерты Тим Аспера это всегда незабываемая атмосфера. Каждое его выступление – это не просто концерт, а настоящая встреча с музыкой, которая погружает зрителя в мир эмоций и переживаний. Приходите, чтобы разделить эти моменты с друзьями и единомышленниками.

Не пропустите!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события. Тайминг сюрпризов, знаковых моментов и, конечно, великолепной музыки гарантирован!

Сентябрь
Октябрь
28 сентября воскресенье
19:00
Клуб 27 Уфа, Кирова, 27
от 1800 ₽
30 сентября вторник
19:00
Ё-бар Пермь, Дружбы, 34а
от 1800 ₽
1 октября среда
19:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 1800 ₽
2 октября четверг
19:00
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
от 1800 ₽
5 октября воскресенье
19:00
Rock Club Омск, Лермонтова, 63
от 1800 ₽
7 октября вторник
19:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 1800 ₽
14 октября вторник
19:00
Пространство «Эрмитаж» Красноярск, Сурикова, 12/6
от 1800 ₽

