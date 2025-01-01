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Киноафиша АСО, Я.Забояркин Аб-т № 9

АСО, Я.Забояркин Аб-т № 9

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 марта
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
20:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

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Классическая музыка
АСО, П.Максимов, Аб-т № 2
26 октября в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 600 ₽
Морская традиция на Большом Петербургском кольце
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Морская традиция на Большом Петербургском кольце
28 августа в 11:30 Теплоход «Акватория звука»
от 150 ₽
«Времена года». Вивальди и шедевры классики. Концерт с экскурсией во дворце Великого князя
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Классическая музыка
«Времена года». Вивальди и шедевры классики. Концерт с экскурсией во дворце Великого князя
20 сентября в 18:00 Дом ученых им. Горького РАН
от 2999 ₽
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