АСО, В.Овсяников
АСО, В.Овсяников

6+
Возраст 6+

О концерте

Декабрь
28 декабря воскресенье
20:00
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
от 1700 ₽

В ближайшие дни

Орган при свечах. Ночное барокко: вечер с Бахом
6+
Классическая музыка
Орган при свечах. Ночное барокко: вечер с Бахом
31 января в 22:00 Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины
от 1600 ₽
Stand Up концерт опытных комиков
18+
Юмор
Stand Up концерт опытных комиков
18 января в 21:00 Стендап-клуб на Белинского
от 890 ₽
Stand Up концерт опытных комиков
18+
Юмор
Stand Up концерт опытных комиков
23 декабря в 19:40 Stand Up Lab
от 590 ₽
