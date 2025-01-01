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Киноафиша АСО, В.Овсяников Аб-т № 10

АСО, В.Овсяников Аб-т № 10

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 октября
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
15:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

PRO Stand-UP отборный концерт
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1 августа в 21:20 Поправка
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9 августа в 21:30 Stage Standup Club
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Stand Up. Битва Поколений
20 сентября в 17:00 Поправка
от 900 ₽
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