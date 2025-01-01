Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша АСО, П.Максимов, Аб-т № 2

АСО, П.Максимов, Аб-т № 2

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 октября
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
20:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

18+
Юмор
Stand Up. Битва Поколений
3 октября в 19:00 Поправка
от 900 ₽
На солнечной стороне. Бах, Моцарт, Шопен, Чайковский
6+
Классическая музыка
На солнечной стороне. Бах, Моцарт, Шопен, Чайковский
2 августа в 19:00 Концертный зал духовой академии Воронцова
от 800 ₽
6+
Классическая музыка
Концерт органной музыки «Два немецких гения»
20 августа в 19:30 Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины
от 700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше