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Киноафиша АСО, Н.Цинман Аб-т № 6

АСО, Н.Цинман Аб-т № 6

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 июня
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
20:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

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АСО, А.Рамм, И.Папоян, Аб-т № 6
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