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АСО, М.Алексеев Аб-т № 6
Киноафиша АСО, М.Алексеев Аб-т № 6

АСО, М.Алексеев Аб-т № 6

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 ноября
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
20:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
Камерный народный оркестр "Скоморохи", аб-т №8
25 сентября в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 400 ₽
6+
Классическая музыка
АСО, П.Петренко Аб-т № 9
30 ноября в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 800 ₽
Саундтреки при свечах в оранжерее. Гарри Поттер, Игра Престолов и др.
6+
Неоклассика
Саундтреки при свечах в оранжерее. Гарри Поттер, Игра Престолов и др.
19 октября в 19:30 Оранжерея Таврического сада
от 2500 ₽
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