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АСО, Д.Ботинис, Н.Луганский
Киноафиша АСО, Д.Ботинис, Н.Луганский

АСО, Д.Ботинис, Н.Луганский

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
20:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Джазовый вечер
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14 августа в 20:00 Police Station
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Сокровища мировой оперы. Экскурсия и концерт во Дворце Великого князя Владимира
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Классическая музыка
Сокровища мировой оперы. Экскурсия и концерт во Дворце Великого князя Владимира
6 декабря в 18:00 Дом ученых им. Горького РАН
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